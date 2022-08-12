В Великобритании назвали семь городов, где может состояться Евровидение-2023
В Великобритании назвали короткий список из семи городов, где может состояться Евровидение-2023, которое пройдет от имени Украины
Об этом сообщает BBC.
В список попали следующие города: Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Краткий список был сформирован на основе "возможностей города и опыта проведения события такого масштаба и сложности".
А уже осенью организаторы выберут один город, который примет песенный конкурс.
В общей сложности 20 городов проявили заинтересованность в проведении Евровидения, в частности Лондон и Белфаст, которые в шортлист не попали.
Интересно, что букмекерские конторы назвали Глазго и Бирмингем фаворитами на проведение конкурса, а в опросах на фан-сайтах конкурса фаворитами являются Глазго и Манчестер.
Место проведения конкурса должно вмещать около 10 тысяч зрителей, быть в пределах легкой доступности к международному аэропорту и иметь достаточно места для размещения не менее 2000 делегатов и журналистов.
Также место проведения должно быть свободным за шесть-восемь недель до самого конкурса, то есть все имеющиеся в расписании концерты и другие события нужно будет отменить или перенести.
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