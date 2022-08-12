В Великобритании назвали семь городов, где может состояться Евровидение-2023

Об этом сообщает BBC.

В список попали следующие города: Бирмингем, Глазго, Лидс, Ливерпуль, Манчестер, Ньюкасл и Шеффилд. Краткий список был сформирован на основе "возможностей города и опыта проведения события такого масштаба и сложности".

А уже осенью организаторы выберут один город, который примет песенный конкурс.

В общей сложности 20 городов проявили заинтересованность в проведении Евровидения, в частности Лондон и Белфаст, которые в шортлист не попали.

Интересно, что букмекерские конторы назвали Глазго и Бирмингем фаворитами на проведение конкурса, а в опросах на фан-сайтах конкурса фаворитами являются Глазго и Манчестер.

Место проведения конкурса должно вмещать около 10 тысяч зрителей, быть в пределах легкой доступности к международному аэропорту и иметь достаточно места для размещения не менее 2000 делегатов и журналистов.

Также место проведения должно быть свободным за шесть-восемь недель до самого конкурса, то есть все имеющиеся в расписании концерты и другие события нужно будет отменить или перенести.

14 мая в итальянском Турине состоялся финал Евровидения-2022, победителем которого стала украинская группа Kalush Orchestra.

17 июня Европейский языковой союз опубликовал заявление, где отметил, что сомневается в возможности Украины провести Евровидение-2023.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко объявил , что Украина не согласна с таким решением.

В июле Европейский языковой союз, Общественное Вещание и BBC приняли решение провести песенный конкурс Евровидения-2023 в Великобритании вместо Украины

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb