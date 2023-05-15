В Великобритании нашли два портрета, написанных Рембрандтом - их выставят на аукцион
Неизвестные два портрета авторства художника XVII века Рембрандта случайно найдены в частной коллекции в Великобритании
Об этом сообщает УП.Жизнь со ссылкой на FT .
Как сообщают в издании, два редких портрета обнаружили эксперты аукционного дома Christie's, проводя оценку произведений, которые хранит одна из британских семей.
Картины датированы 1635 годом. Тогда у Рембрандта уже была репутация востребованного художника. Два портрета изображают дальних родственников художника – Яна Уиллемса ван дер Плюйма и его жену Япген Карелс. Предки семьи, в которой обнаружили картины, купили эту пару небольших картин маслом в 1824 году.
То, что оба портрета принадлежат кисти Рембрандта, определили эксперты аукциона и подтвердили специалисты из Рейксмузея в Амстердаме, исследующего большую часть творческого наследия Рембрандта.
Портреты высотой восемь дюймов будут выставлены на продажу в выставочных залах Christie's в Лондоне 6 июля после того, как их выставят в Нью-Йорке и Амстердаме, с оценочной стоимостью 5-8 млн фунтов стерлингов (примерно 230-368 млн грн) за пару.
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