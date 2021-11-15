В Великобритании начнут прививать третьей дозой COVID-вакцины людей от 40 до 49 лет

Об этом сообщает The Guardian.

Глава Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации Великобритании профессор Вэй Шен Лим заявил, что третью (бустерную) дозу вакцины от COVID-19 смогут получить все граждане в возрасте от 40 до 49 лет.



Независимо от того, какую вакцину они получили в первых двух дозах, использовать для третьей прививки можно Pfizer или Moderna.

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских товаров заверило, что все имеющиеся в Великобритании COVID-вакцины эффективны и безопасны. Исполнительный директор агентства Джун Рейн сказала, что самые распространенные побочные эффекты от вакцины - боль в руке, головная боль или усталость - не представляют большой угрозы здоровью.

"Бустерные дозы начали вводить людям в возрасте 50 лет и старше с сентября. Наш тщательный обзор данных показал, что бустерные дозы эффективны", - отметила Рейн.