В Великобритании начинаются учения для украинских военных
В Великобритании проведут унения для украинских военных, 10 тыс. из которых уже прибыло в страну
Об этом говорится на сайте парламента Великобритании.
Сегодня я рад сообщить Палате представителей о подробностях программы подготовки украинских вооруженных сил под руководством Великобритании, объявленной премьер-министром во время его недавнего визита в Киев. В ответ на незаконное вторжение России в Украину правительство Великобритании предоставляет Украине 2,3 млрд. фунтов стерлингов военной помощи. Это включает в себя обязательство возглавить инновационную программу, которая имеет целью научить до 10 тыс. украинских новобранцев в Великобритании", - отметил министр обороны Бен Уоллес.
Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских защитников. Подразделения 11-й бригады помощи Силам безопасности будут обучать их в разных регионах страны.
"Эти украинские военные пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Это включает в себя обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель. Я проинформировал уважаемых членов, в состав которых входят базы, используемые для этой учебной программы, о местных мероприятиях", - отметил министр.
По словам Бена Уоллеса, Великобритания планирует увеличить масштаб и частоту этих учений в соответствии с требованиями Украины. Также страна обсуждает с международными партнерами варианты расширения участия в этой программе, работая с государствами, готовыми предоставить тренеров или оборудование. Министр отметил, что планируется развитие курсов. Он будет информировать парламент о результатах начальных курсов и любых планах по расширению масштаба или объема программы.
"Эта деятельность является приоритетом для министерства обороны как часть непоколебимых усилий Великобритании по укреплению способности Вооруженных сил Украины и демонстрирует неизменное лидерство Великобритании в ответе на агрессивную войну России. Я могу заверить Палату представителей, что министерство обороны получило всего правительство невоенных положений, необходимых для поддержки столь значительной программы обучения", - подчеркнул Бен Воллес.
Он отметил, что некоторые детали учений будут оставаться конфиденциальными из соображений безопасности.
- 5 июля стало известно, что Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи.
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