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В Великобритании начали вакцинировать от COVID-19 детей 5-11 лет

31 января, 2022 понедельник
09:58
Мир

В Великобритании начали делать прививки от коронавируса детям, которые склонны к инфицированию или живут с такими взрослыми

Об этом пишет Sky News.

Вакцинировать тех детей, которые имеют склонность к заражению COVID-19 или живут с уязвимыми к заболеванию взрослыми. К этой категории относятся люди с диабетом, нарушением обучающейся способности, иммуносупрессией (ослабление иммунитета, - ред).

"Национальная служба здравоохранения сейчас вакцинирует наиболее подверженных риску детей в возрасте от 5 до 11 лет, гарантируя, что они получат жизненно важную дозу защиты... Мы просим родителей не медлить с обращением. Как только с вами свяжутся, сообщите об этом, чтобы Национальная служба здравоохранения могла защитить своих младших от вируса", - заявили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

Планируется, что прививки от коронавируса получат до 500 тыс. таких детей. Их будут вакцинировать препаратом Pfizer дозами по 10 мкг с интервалом 8 недель.

  • Напомним, ранее Великобритания отменила большинство ограничений, которые были введены из-за "Омикрона".

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