Об этом сообщило издание Sience Alert.

Технология ядерного синтеза может революционизировать космические путешествия как с точки зрения скорости, так и с точки зрения использования топлива. Те же реакции, которые питают Солнце, могут вдвое сократить время путешествия к Марсу или совершить путешествие в Сатурн и его спутники продолжительностью всего два года вместо восьми.

Чтобы доказать жизнеспособность технологии, компания Pulsar Fusion в Блетчле, Великобритания, строит самый большой в истории термоядерный ракетный двигатель. Запуск камеры длиной около 8 метров (26 футов) запланирован на 2027 год.

Как и следовало ожидать, воспроизвести Солнце внутри ракеты непросто. В центре ядерного термоядерного двигателя находится сверхгорячая плазма, запертая в электромагнитном поле, и ученые продолжают выяснять, как сделать это стабильным и безопасным способом.

"Сложность состоит в том, чтобы научиться удерживать и ограничивать сверхгорячую плазму в электромагнитном поле, - говорит Джеймс Ламберт, финансовый директор Pulsar Fusion. "Плазма ведет себя как погодная система - ее невероятно трудно предсказать с помощью обычных методов".

Машинная учеба может помочь сделать эту коробку дикой погоды немного легче для мапировки. Pulsar Fusion сотрудничает с Princeton Satellite Systems в США для использования суперкомпьютерных алгоритмов для лучшего прогнозирования поведения плазмы и более точного управления ею.

Если ученым удастся сделать так, чтобы все работало по назначению, в камере будет достигнута температура в несколько сотен миллионов градусов, что сделает ее горячее Солнца. Избыток высвободившейся энергии потенциально может разогнать ракету до скорости 500 000 миль (804 672 километра) в час.

Кроме того, добавляется, что ядерный синтез значительно сократит путь к планетам, а также обещает обеспечить почти неограниченное количество чистой энергии для жизни на Земле.

Однако ученые считают, что сначала это будет продемонстрировано в космосе, где отсутствие какой-либо атмосферы и сверхнизкие температуры более благоприятны для реакций.