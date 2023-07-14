В Великобритании начали строить крупнейший в мире термоядерный ракетный двигатель
Великобритания начала строительство крупнейшего в истории термоядерного ракетного двигателя для того, чтобы доказать жизнеспособность технологии ядерного синтеза
Об этом сообщило издание Sience Alert.
Технология ядерного синтеза может революционизировать космические путешествия как с точки зрения скорости, так и с точки зрения использования топлива. Те же реакции, которые питают Солнце, могут вдвое сократить время путешествия к Марсу или совершить путешествие в Сатурн и его спутники продолжительностью всего два года вместо восьми.
Чтобы доказать жизнеспособность технологии, компания Pulsar Fusion в Блетчле, Великобритания, строит самый большой в истории термоядерный ракетный двигатель. Запуск камеры длиной около 8 метров (26 футов) запланирован на 2027 год.
Как и следовало ожидать, воспроизвести Солнце внутри ракеты непросто. В центре ядерного термоядерного двигателя находится сверхгорячая плазма, запертая в электромагнитном поле, и ученые продолжают выяснять, как сделать это стабильным и безопасным способом.
"Сложность состоит в том, чтобы научиться удерживать и ограничивать сверхгорячую плазму в электромагнитном поле, - говорит Джеймс Ламберт, финансовый директор Pulsar Fusion. "Плазма ведет себя как погодная система - ее невероятно трудно предсказать с помощью обычных методов".
Машинная учеба может помочь сделать эту коробку дикой погоды немного легче для мапировки. Pulsar Fusion сотрудничает с Princeton Satellite Systems в США для использования суперкомпьютерных алгоритмов для лучшего прогнозирования поведения плазмы и более точного управления ею.
Если ученым удастся сделать так, чтобы все работало по назначению, в камере будет достигнута температура в несколько сотен миллионов градусов, что сделает ее горячее Солнца. Избыток высвободившейся энергии потенциально может разогнать ракету до скорости 500 000 миль (804 672 километра) в час.
Кроме того, добавляется, что ядерный синтез значительно сократит путь к планетам, а также обещает обеспечить почти неограниченное количество чистой энергии для жизни на Земле.
Однако ученые считают, что сначала это будет продемонстрировано в космосе, где отсутствие какой-либо атмосферы и сверхнизкие температуры более благоприятны для реакций.
- В пятницу, 14 июля, в Индии состоится запуск ракеты , которая попытается усадить марсоход на Луну и показать свое присутствие в космосе. Наблюдать за стартом роботизированной миссии Chandrayaan 3 можно в онлайн-формате.
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