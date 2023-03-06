В Великобритании на пляже нашли 14-летнюю украинку без сознания, она скончалась в больнице
В Великобритании расследуют обстоятельства смерти 14-летней украинки, которую без сознания нашли на пляже Долиш в субботу, 4 марта
Об этом сообщает полиция Девона и Корнуолла.
Вечером 4 марта в полицию позвонили по телефону с сообщением об исчезновении 14-летней девочки в районе пляжа Долиш. Правоохранители и береговая охрана провели локализованные поиски с помощью вертолета и обнаружили на пляже девочку-подростка без сознания.
Впоследствии ее доставили вертолетом в Королевскую больницу Девон и Эксетер. Там девочка скончалась. Об этом сообщили ближайшим родственникам.
Отмечают, что погибшая была гражданкой Украины. Она проживала в районе Долиша. После ее смерти был установлен контакт с украинским посольством. Также об этом сообщили и министерство внутренних дел.
"Сейчас эта смерть рассматривается как невыясненная, и продолжается расследование обстоятельств, связанных с этой смертью. Наши мысли с семьей и друзьями девушки в это трагическое время", - отметили в полиции.
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