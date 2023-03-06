В Великобритании на пляже нашли 14-летнюю украинку без сознания, она скончалась в больнице

Об этом сообщает полиция Девона и Корнуолла.

Вечером 4 марта в полицию позвонили по телефону с сообщением об исчезновении 14-летней девочки в районе пляжа Долиш. Правоохранители и береговая охрана провели локализованные поиски с помощью вертолета и обнаружили на пляже девочку-подростка без сознания.

Впоследствии ее доставили вертолетом в Королевскую больницу Девон и Эксетер. Там девочка скончалась. Об этом сообщили ближайшим родственникам.

Отмечают, что погибшая была гражданкой Украины. Она проживала в районе Долиша. После ее смерти был установлен контакт с украинским посольством. Также об этом сообщили и министерство внутренних дел.

"Сейчас эта смерть рассматривается как невыясненная, и продолжается расследование обстоятельств, связанных с этой смертью. Наши мысли с семьей и друзьями девушки в это трагическое время", - отметили в полиции.