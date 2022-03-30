В Великобритании на благотворительном концерте мировые поп-музыканты собрали $16 млн помощи для Украины

Об этом пишет BBC.



Телеконцерт стал ответом на призыв Комитета по чрезвычайным ситуациям Великобритании для Украины. В нем приняли участие Эд Ширан, Камила Кабелло, Найл Роджерс, Эмили Санде, Snow Patrol, Энн-Мари, Бекки Хилл, Грегори Портер, Палома Фейт, Том Оделл и The Manic Street Preachers.



Также на концерте выступила украинская певица Джамала с песней "1944".







Музыканты собрали 12,2 млн фунтов стерлингов ($16 млн, - ред.) помощи для Украины. Двухчасовой концерт посетило 8 тыс. человек, еще миллионы смотрели его по телевидению.







"Большое спасибо, что пришли. Это такое важное дело, и я имею честь быть здесь", - подчеркнул Эд Ширан.



Кубино-американская певица Камила Кабельо добавила, что весь мир молится за мир и безопасность украинцев и поблагодарила тех, кто приобщился к сбору средств.

Билли Айлиш и ее брат Финнеас ОʼКоннел, которые не смогли быть на концерте, выразили свою "поддержку и солидарность".

Кроме миллионов фунтов общественных пожертвований, вещатели пожертвовали примерно £3 миллиона дохода от рекламы. Еще £250 тысяч были получены от продажи билетов.

Напомним, ранее "Антитела" опубликовали обращение к Эду Ширану с предложением сделать телемост во время благотворительного концерта. Певец ответил на обращение: "Жду, чтобы послушать вашу музыку".

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