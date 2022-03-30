В Великобритании на благотворительном концерте мировые поп-музыканты собрали $16 млн помощи для Украины
В британском Бирмингеме во время телеконцерта в поддержку Украины поп-музыканты собрали $16 млн
Об этом пишет BBC.
Телеконцерт стал ответом на призыв Комитета по чрезвычайным ситуациям Великобритании для Украины. В нем приняли участие Эд Ширан, Камила Кабелло, Найл Роджерс, Эмили Санде, Snow Patrol, Энн-Мари, Бекки Хилл, Грегори Портер, Палома Фейт, Том Оделл и The Manic Street Preachers.
Также на концерте выступила украинская певица Джамала с песней "1944".
Музыканты собрали 12,2 млн фунтов стерлингов ($16 млн, - ред.) помощи для Украины. Двухчасовой концерт посетило 8 тыс. человек, еще миллионы смотрели его по телевидению.
"Большое спасибо, что пришли. Это такое важное дело, и я имею честь быть здесь", - подчеркнул Эд Ширан.
Кубино-американская певица Камила Кабельо добавила, что весь мир молится за мир и безопасность украинцев и поблагодарила тех, кто приобщился к сбору средств.
Билли Айлиш и ее брат Финнеас ОʼКоннел, которые не смогли быть на концерте, выразили свою "поддержку и солидарность".
Кроме миллионов фунтов общественных пожертвований, вещатели пожертвовали примерно £3 миллиона дохода от рекламы. Еще £250 тысяч были получены от продажи билетов.
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