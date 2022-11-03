В Великобритании на аукцион за 2 тыс. фунтов стерлингов выставили редкие фото с Елизаветой II
Коллекционер Риман Денси из Британии выставил на продажу коллекцию фотографий и документов покойной королевы Елизаветы II во время военной службы
Об этом передает The Times .
Фотографии сделаны во время Второй мировой войны, когда она служила водителем-механиком.
Архивная коллекция принадлежала майору Вайолет Уэллсли, которая была военной инструктором Элизабет Виндзор в военные годы в Женском вспомогательном территориальном корпусе (CAP).
Среди фотографий – три групповых снимка Елизаветы II с другими женщинами в территориальном корпусе, в частности под капотом армейского грузовика и за его рулем. Также они зафиксировали визит Элизабет в учебный центр CAP вместе с родителями.
Кроме семи черно-белых фото 19-летней британской принцессы того времени, на аукцион выставили временное водительское удостоверение с биографическими данными, которое выдали ей во время службы.
К фотографиям прилагаются и воспоминания Уэллсли, записанные королевским биографом сэром Джоном Уилер-Беннетом. Она вспоминает, как будущая королева "настаивала на том, чтобы к ней относились как к обычной члене САР и не делали никаких поблажек", и отмечала ее выдающиеся водительские навыки.
Как отмечается, перед своей смертью в 1971 году майор Уэллсли приказала, чтобы документы и фото не продавались до смерти Елизаветы II, чтобы не обидеть королеву.
Однако после похорон королевы новая владелица архивных материалов передала их на аукцион.
Аукцион состоится 8 ноября, общая стоимость лота составляет 2000 фунтов стерлингов.
- 8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.
- Так что 73-летний сын покойной Елизаветы II больше не принц, а новый король Соединенного Королевства. Он взял себе имя Карла III.
- 25 сентября британская королевская семья впервые поделилась фотографией с места захоронения королевы Елизаветы II.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.68
Покупка 39.68Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 38.67Продажа 39.63
- Актуальное
- Важное