Об этом передает The Times .



Фотографии сделаны во время Второй мировой войны, когда она служила водителем-механиком.

Архивная коллекция принадлежала майору Вайолет Уэллсли, которая была военной инструктором Элизабет Виндзор в военные годы в Женском вспомогательном территориальном корпусе (CAP).

Среди фотографий – три групповых снимка Елизаветы II с другими женщинами в территориальном корпусе, в частности под капотом армейского грузовика и за его рулем. Также они зафиксировали визит Элизабет в учебный центр CAP вместе с родителями.

Кроме семи черно-белых фото 19-летней британской принцессы того времени, на аукцион выставили временное водительское удостоверение с биографическими данными, которое выдали ей во время службы.

К фотографиям прилагаются и воспоминания Уэллсли, записанные королевским биографом сэром Джоном Уилер-Беннетом. Она вспоминает, как будущая королева "настаивала на том, чтобы к ней относились как к обычной члене САР и не делали никаких поблажек", и отмечала ее выдающиеся водительские навыки.

Как отмечается, перед своей смертью в 1971 году майор Уэллсли приказала, чтобы документы и фото не продавались до смерти Елизаветы II, чтобы не обидеть королеву.

Однако после похорон королевы новая владелица архивных материалов передала их на аукцион.

Аукцион состоится 8 ноября, общая стоимость лота составляет 2000 фунтов стерлингов.

8 сентября скончалась королева Великобритании Елизавета II.

Так что 73-летний сын покойной Елизаветы II больше не принц, а новый король Соединенного Королевства. Он взял себе имя Карла III.

25 сентября британская королевская семья впервые поделилась фотографией с места захоронения королевы Елизаветы II.

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