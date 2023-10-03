В Великобритании молния вызвала мощный взрыв биогаза

Об этом сообщает BBC.

Свидетели рассказали, что видели огненный шар, освещавший ночное небо после взрыва на электростанции Severn Trent Green в Кассингтоне, к северу от Оксфорда.

Компания сообщила, что в результате удара один из ее резервуаров для биогаза взорвался.

В результате взрыва никто не пострадал, на месте работают чрезвычайники.