В Великобритании кровати, которые закупили для госпиталя во время Covid-19, будут переданы для размещения беженцев из Украины

Об этом пишет BBC.



Совет здравоохранения передаст койки благотворительным организациям и семьям, которые зарегистрировались для приема беженцев. Одна благотворительная организация сказала, что это предложение поможет "сохранить семьи беженцев вместе".



Глин и Ян Дэвисы из Суонси зарегистрировались и ждут, чтобы их связали с украинской семьей. Раньше они имели определенные ограничения, но, получив кровать от совета здравоохранения, госпожа Дэвис сказала, что теперь им "не нужно говорить нет" для приема большей семьи.







Тысячи семей по всему Уэльсу зарегистрировались, чтобы принять беженцев, спасающихся от войны в Украине.



Вики Мартин сказала, что это "удивительная возможность", которая позволит семьям, принимающим людей "держать семьи беженцев вместе".







"Одна из важнейших вещей – это сделать так, чтобы они чувствовали себя в безопасности, потому что они вдали от всех видов ужасов", – сказала Вики Мартин.



Кровати приобрело правительство Уэльса во время первой волны пандемии для реабилитации пациентов с Covid. Еще 100 коек будут доступны, когда полевой госпиталь закроется навсегда.



Менеджер по улучшению работы совета здравоохранения Аманда Дэвис сказала, что идея подарить кровати возникла из осознания того, сколько семей в районе Суонси страдают от спальных мест.







"Так что тот факт, что как совет здравоохранения мы можем делать что-то действительно хорошее и быть инициативными, это действительно положительно для нас", – добавила она.



Подушки, одеяла и постельное белье подарили работники медицинского совета, а также стоматологические наборы местных больниц.





Напомним, 12-летний мальчик из Британии собрал около 255 тыс. фунтов стерлингов для помощи украинским беженцам.