В Великобритании и Израиле обнаружили новый, более опасный штамм коронавируса
Ученые Британии и Минздрава Израиля заявили, что зафиксировали новый, более опасный штамм коронавируса AY.4.2
Об этом передает в Telegram Коронавирус_инфо.
"В Великобритании обнаружили новый более опасный штамм COVID-19. Британские ученые зафиксировали новый штамм AY.4.2, который мутировал от варианта "Дельта". Сейчас на него приходится около 10% новых случаев заболевания в этой стране", - говорится в сообщении.
Как отмечается, исследования нового штамма AY.4.2 еще продолжаются, однако, по словам директора института генетики Лондонского университета Франсуа Балу, этот вариант COVID-19 может оказаться на 10% заразнее "Дельты".
В Минздраве Израиля также подтвердили первый случай заражения штаммом AY.4.2 в 11-летнего мальчика, который вернулся из Молдовы. Сейчас больного изолировали, а специалисты выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.
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