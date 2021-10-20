В Великобритании и Израиле обнаружили новый, более опасный штамм коронавируса

Об этом передает в Telegram Коронавирус_инфо.

"В Великобритании обнаружили новый более опасный штамм COVID-19. Британские ученые зафиксировали новый штамм AY.4.2, который мутировал от варианта "Дельта". Сейчас на него приходится около 10% новых случаев заболевания в этой стране", - говорится в сообщении.

Как отмечается, исследования нового штамма AY.4.2 еще продолжаются, однако, по словам директора института генетики Лондонского университета Франсуа Балу, этот вариант COVID-19 может оказаться на 10% заразнее "Дельты".

В Минздраве Израиля также подтвердили первый случай заражения штаммом AY.4.2 в 11-летнего мальчика, который вернулся из Молдовы. Сейчас больного изолировали, а специалисты выясняют, насколько новый штамм может быть заразным.

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