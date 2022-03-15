В Великобритании готовят новый пакет санкций против России, – The Guardian

Об этом сообщает The Guardian.

Известно, что в стране готовится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая моду и ценные произведения искусства. На основные российские товары будет повышен тариф – в частности, на водку и меха. Также Великобритания собирается отказать России и Белоруссии в доступе к тарифу наиболее благоприятному для сотен экспортных компаний – ключевому преимуществу членства во Всемирной торговой организации.

"На этой неделе ожидается принятие закона об экономических преступлениях и после будет объявлено о новых санкциях в отношении отдельных олигархов и представителей элиты, а также предприятий, политиков и организаций", – добавляют в сообщении.

Отмечают, что все товары на сумму 900 млн фунтов стерлингов будут облагаться дополнительными тарифами – как новый барьер для торговли с РФ. Эти изменения вступят в силу на следующей неделе.

Минфин Великобритании заявил, что больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию или Белоруссию. Без государственной поддержки экспортных товаров какая-либо финансовая поддержка со стороны частного сектора станет практически невозможной.

Напомним, Великобритания намерена отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.

МИД Великобритании предлагает полностью отключить Россию от SWIFT и ввести эмбарго на энергоносители.

Ранее также сообщалось, что в Великобритании разрешили арестовывать любые российские самолеты на территории страны.