В Великобритании готовят новый пакет санкций против России, – The Guardian
В новый санкционный список войдут запреты на экспорт, повышенные тарифы на российские товары, также готовится еще один список против российских олигархов и бизнесменов
Об этом сообщает The Guardian.
Известно, что в стране готовится запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая моду и ценные произведения искусства. На основные российские товары будет повышен тариф – в частности, на водку и меха. Также Великобритания собирается отказать России и Белоруссии в доступе к тарифу наиболее благоприятному для сотен экспортных компаний – ключевому преимуществу членства во Всемирной торговой организации.
"На этой неделе ожидается принятие закона об экономических преступлениях и после будет объявлено о новых санкциях в отношении отдельных олигархов и представителей элиты, а также предприятий, политиков и организаций", – добавляют в сообщении.
Отмечают, что все товары на сумму 900 млн фунтов стерлингов будут облагаться дополнительными тарифами – как новый барьер для торговли с РФ. Эти изменения вступят в силу на следующей неделе.
Минфин Великобритании заявил, что больше не будет выдавать никаких новых гарантий, кредитов и страховок для экспорта в Россию или Белоруссию. Без государственной поддержки экспортных товаров какая-либо финансовая поддержка со стороны частного сектора станет практически невозможной.
- Напомним, Великобритания намерена отказаться от российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.
- МИД Великобритании предлагает полностью отключить Россию от SWIFT и ввести эмбарго на энергоносители.
- Ранее также сообщалось, что в Великобритании разрешили арестовывать любые российские самолеты на территории страны.
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