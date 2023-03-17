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В Великобритании чиновникам запретили пользоваться TikTok

17 мартa, 2023 пятница
08:09
Технологии TikTok

Представителям власти официально запретили использовать китайское приложение на рабочих телефонах. Речь идет, в частности, о министрах и госслужащих

Об этом сообщает BBC .

В официальном Лондоне такой шаг назвали превентивным, ссылаясь на соображения безопасности.

"Безопасность конфиденциальной правительственной информации должна быть на первом месте", - сказал министр правительства Великобритании Оливер Доуден.

По словам чиновников, решение о запрете популярного китайского приложения для чиновников и гражданских служб "является разумным" после проведения проверки Национальным центром кибербезопасности. Речь идет о возможном риске передачи конфиденциальной информации через приложение китайскому правительству.

Сами разработчики TikTok отвергли любые обвинения, а в китайском посольстве в Лондоне отметили, что подобные действия мотивированы "политикой, а не фактами".

За несколько часов до объявления запрета, министерство обороны Великобритании загрузило на свой аккаунт в TikTok видео поставляемого в Украину танка Challenger 2.

  • 13 декабря 2022 г. стало известно, что в обе палаты конгресса США внесли законопроект о запрете TikTok. Уже 14 декабря сенат США единогласно одобрил законопроект , запрещающий использование соцсети TikTok на телефонах и электронных устройствах федерального правительства. 28 декабря на всех официальных устройствах палаты представителей США запретили использование китайского видеоприложения TikTok. Впоследствии сообщили , что в сенат США планируют внести законопроект, предусматривающий полный запрет китайской социальной сети TikTok на территории страны.
  • Депутаты в Нидерландах также хотят запретить госслужащим использовать китайское приложение TikTok на рабочих телефонах.
  • 24 февраля два крупнейших руководящих института Европейского Союза запретили использование китайской платформы TikTok на телефонах сотрудников по соображениям кибербезопасности. Впоследствии это было сделано и в Европейском парламенте.
  • В понедельник, 27 февраля, в Канаде запретили госслужащим использовать TikTok на рабочих телефонах, поскольку приложение несет большой риск безопасности конфиденциальных данных.
  • Уже 6 марта стало известно, что министерство обороны Дании запретило своим работникам пользоваться китайским приложением TikTok из-за усиления мер по кибербезопасности.
Мир
Китай
Великобритания
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2023, пятница
17 мартa
09:09
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