Об этом сообщает BBC .

В официальном Лондоне такой шаг назвали превентивным, ссылаясь на соображения безопасности.

"Безопасность конфиденциальной правительственной информации должна быть на первом месте", - сказал министр правительства Великобритании Оливер Доуден.

По словам чиновников, решение о запрете популярного китайского приложения для чиновников и гражданских служб "является разумным" после проведения проверки Национальным центром кибербезопасности. Речь идет о возможном риске передачи конфиденциальной информации через приложение китайскому правительству.

Сами разработчики TikTok отвергли любые обвинения, а в китайском посольстве в Лондоне отметили, что подобные действия мотивированы "политикой, а не фактами".

За несколько часов до объявления запрета, министерство обороны Великобритании загрузило на свой аккаунт в TikTok видео поставляемого в Украину танка Challenger 2.