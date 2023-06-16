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В Великих Копанях Херсонской области оккупанты превратили спортзал школы в застенок, - Генштаб

16 июня, 2023 пятница
18:59
Война с Россией

На временно оккупированной части Херсонской области российские террористы устроили застенок в спортзале школы

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"На временно занятых территориях Украины фиксируются случаи насильственного похищения проукраински настроенного населения, а также обустройство новых застенков для их содержания. В частности, один из таких застенков российские террористы обустроили на территории общеобразовательной школы в поселке Великие Копани Херсонской области", - пишет Генштаб.

В школьном спортзале российская ФСБ проводит допросы. Задержанных лиц оккупанты держат в жестких, бесчеловечных условиях, применяют к ним пытки.

Обстрелы Украины и ситуация на фронте:

"Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло 21 боевое столкновение", - пишет Генштаб.

  • На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси продолжаются мероприятия боевой подготовки и слаживания подразделений ВС РФ перед их отправкой в районы ведения боевых действий на территории Украины.
  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
  • В течение суток нанес авиационные удары по населенным пунктам Могрица Сумской области и Бударки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Знобь-Трубчевская, Чуйковка, Бояро-Лежачи, Старые Вырки, Басовка, Степок, Краснополье, Великая Писаревка Сумской области, а также Уды, Червоная Зоря, Глубокое, Липцы, Зеленое, Тернова, Огурцово Волчанск, Волчанские Хутора, Бочково, Малая Волчья на Харьковщине.
  • На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское Луганской области.
  • На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы претерпели Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Серебрянка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка, Белая Гора, Константиновка, Пивденное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении противник вел безрезультативные наступательные действия в районах Степного и Авдеевки. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы районов Авдеевки, Веселого и Карловки Донецкой области.
  • На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационные удары в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Максимилиановка, Константиновка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении враг проводил наступательные действия в направлении Новомихайловки и Водяного Донецкой области, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах н.п. Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Времовка, Сторожевое, Новоселка, Новополь Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Белогорье, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Берислав, Казацкое, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Удары ВСУ по россиянам:

Украинская авиация за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. ВСУ уничтожили 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника и 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще 2 важных объекта противника.

  • В ночь с 15 на 16 июня российские террористы атаковали южные регионы Украины беспилотниками. Так, ночью противовоздушной обороне Воздушных сил удалось уничтожить два иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 на южном направлении – в Николаевской области.
  • В пятницу, 16 июня, российские войска начали наносить удары по Украине. Под прицелом врага оказалась столица, там работает ПВО. Еспресо следил за событиями в режиме реального времени .
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