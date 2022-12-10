В Ватутино Черкасской области определились с новым названием города
На ближайшую сессию городского совета города Ватутино Черкасской области вынесут вопрос о переименовании населенного пункта в Багачево
Такой вариант переименования набрал наибольшее количество голосов горожан, сообщается на официальной странице в фейсбуке Ватутинского горсовета.
Повторный сбор предложений проводился в течение двух месяцев с 23 сентября по 23 ноября.
"Предложения относительно будущего названия города были разные, некоторые были связаны как с нашей местностью, так и страной в целом, но наибольшее количество голосов набрало название Багачево - 206", - говорится в сообщении.
Члены комиссии по наименованию и переименованию названий населенного пункта, улиц, переулков, проспектов, площадей, скверов, заведений и памятных знаков Ватутинской городской территориальной громады поддержали мнение жителей громады и подавляющим количеством голосов решили вынести на заседание очередной сессии городского совета, которое состоится 22 декабря этого года, вопрос переименования города Ватутино в город Багачево.
Багачево - так называется расположенная в Ватутино железнодорожная станция.
Другими популярными вариантами переименования были Благовисне и Кобзарево.
Справка
Нынешнее название города – Ватутино – происходит от имени советского генерала Николая Ватутина, который трижды был одним из российских командиров во время широкомасштабных вторжений на земли Украины в первой половине ХХ в. Сначала это был 1920 год, затем – 1939-й и 1943 год.
Зимой 1943-1944 годов близ села Милятин нынешнего Ривненского (в прошлом - Острожского) района Ривненской области попал в засаду к бойцам Украинской Повстанческой Армии (УПА) и был ранен в бедро. Весной 1944-го умер от полученного ранения.
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