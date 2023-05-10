В Ватикане заявили, что "миротворческая миссия" Папы Римского продолжается, несмотря на отрицание со стороны Украины и РФ
Миротворческая миссия Папы Римского в Украине продолжается. Контакты по этому поводу прошли с представителями Киева и Москвы, но их результаты конфиденциальны
Об этом 10 мая заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
"Есть изменения, но конечно (они) на конфиденциальном уровне", - сказал Паролин в кулуарах мероприятия в Папском университете Латерано.
Он сказал, что верит в прогресс миссии.
В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.
"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.
Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.
Однако 10 мая Паролин сказал, что "это не были отказы".
"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал госсекретарь Ватикана.
- 12 апреля Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие для разрешения разногласий, напомнив о холодной войне 1960-х годов между Вашингтоном и Москвой.
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