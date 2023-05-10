Об этом 10 мая заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.

"Есть изменения, но конечно (они) на конфиденциальном уровне", - сказал Паролин в кулуарах мероприятия в Папском университете Латерано.

Он сказал, что верит в прогресс миссии.

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной, не раскрывая подробностей.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая Паролин сказал, что "это не были отказы".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал госсекретарь Ватикана.