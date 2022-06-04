В Ватикане выпустили серебряную монету в поддержку Украины

Об этом говорится на сайте Монетного двора Ватикана.

Известно, что дизайн монеты разработали художницы Ориетта Росси и Даниэла Лонго.

На монете они изобразили трех человек, бегущих из города, разрушенного бомбами, во главе с идущей навстречу молодой мамой. Вверху на латинице и кириллице надпись "PAX - MИP". На аверсе Даниэла Лонго изображает голубя мира, внизу – герб Папы Франциска и часть молитвы, которую он прочел во время общей аудиенции 16 марта 2022 года.

"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100 день российского вторжения в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", - написал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Стоимость монеты составляет 50 евро. Все вырученные средства по продаже пойдут на помощь Украине. Приобрести ее можно по ссылке .

Напомним, Папа Франциск призвал снять блокировку экспорта пшеницы из Украины, заявив, что зерно не может использоваться как "оружие войны". По его мнению, многие миллионы людей, особенно в самых бедных странах мира, зависят от пшеницы из Украины.

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