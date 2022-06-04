В Ватикане выпустили серебряную монету в поддержку Украины
В Ватикане выпустили серебряную монету, стоимостью 50 евро, всю прибыль от ее продаж используют на помощь Украине
Об этом говорится на сайте Монетного двора Ватикана.
Известно, что дизайн монеты разработали художницы Ориетта Росси и Даниэла Лонго.
На монете они изобразили трех человек, бегущих из города, разрушенного бомбами, во главе с идущей навстречу молодой мамой. Вверху на латинице и кириллице надпись "PAX - MИP". На аверсе Даниэла Лонго изображает голубя мира, внизу – герб Папы Франциска и часть молитвы, которую он прочел во время общей аудиенции 16 марта 2022 года.
"Это не просто символ, это настоящий жест в поддержку Украины: на 100 день российского вторжения в Украину Ватиканский офис филателии и нумизматики выпустил специальную серебряную монету (23 гр.), посвященную Украине", - написал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.
Стоимость монеты составляет 50 евро. Все вырученные средства по продаже пойдут на помощь Украине. Приобрести ее можно по ссылке .
- Напомним, Папа Франциск призвал снять блокировку экспорта пшеницы из Украины, заявив, что зерно не может использоваться как "оружие войны". По его мнению, многие миллионы людей, особенно в самых бедных странах мира, зависят от пшеницы из Украины.
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