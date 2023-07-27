Об этом, как сообщает dpa.

Отмечается, что это первый случай, когда кардинал обвиняется в суде Ватикана.

Прокурор Ватикана Алессандро Дидди попросил для кардинала семь лет и три месяца заключения, обвинив его в злоупотреблении служебным положением и присвоении средств, связанных с инвестициями в элитную недвижимость.

В основе судебного процесса – покупка Ватиканом недвижимости в лондонском районе Челси, когда Беччиу занимал должность в Государственном секретариате в 2011-2018 годах.

В результате Ватикан вложил больше денег, чем планировал, что привело к потере более 100 млн евро. Впоследствии здание продали.

После обвинений Беччиу лишился кардинальских привилегий, его также отстранили от участия в выборах Папы, но он сохранил титул кардинала. Папа Франциск также отстранил его от должности надзирателя за канонизацией и беатификацией.

В то же время Беччиу утверждает, что он не виновен, и убеждает, что нет никаких доказательств, подтверждающих обвинения, заявив, что его показали в "абсолютно обезображенном виде". По его словам, это привело к запятнанию его репутации как "человека и как священника".

Ранее сообщалось, что в Ватикане начинается знаковый судебный процесс по финансовому мошенничеству, в котором фигурируют 10 человек, в том числе кардинал.

Что известно о "миротворческой миссии" Ватикана

В конце апреля Папа Римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец конфликту между Россией и Украиной.

"Сейчас идет миссия, но она еще не обнародована. Когда она будет обнародована, я расскажу об этом", - сказал Папа репортерам во время обратного рейса из Венгрии.

Впоследствии и Киев, и Москва отрицали информацию об этой инициативе.

Однако 10 мая госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сказал, что "это не было отказа".

"Они сказали, что ничего об этом не знают, но потом были контакты, где выяснилось с обеих сторон, что это было недоразумение", – сказал он.

В начале июня кардинал Дзуппи побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал представителю Ватикана об убийствах, изнасилованиях и похищении украинских детей военными РФ.

28 июня спецпосланник Папы Римского прибыл в Москву.

4 июля Маттео Дзуппи сообщил , что работает над механизмом возвращения депортированных Россией украинских детей.

20 июля президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу со специальным посланником Папы Римского Франциска кардиналом Маттео Дзуппи, с которым обсудили возвращение депортированных РФ украинских детей.