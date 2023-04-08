Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Ватикане объединили рассказы детей из Украины и России на Крестной дороге

В Ватикане объединили рассказы детей из Украины и России на Крестной дороге

8 апреля, 2023 суббота
00:28
война с Россией

В Ватикане решили во время крестной дороги в Колизее 7 апреля объединить свидетельства украинского и российского подростков, хотя в прошлом году подобная инициатива с женщинами вызвала негодование в Украине

Об этом пишет Vatican News и видно в трансляции крестного пути.

Люди из земель, раненых бомбами, ракетами, выстрелами или убийственной ненавистью, ранее делились с Папой Франциском своими свидетельствами – и эти воспоминания стали размышлениями, сопровождающими молитву Крестного пути в этом году.

Темой молитвы стал "Голоса мира во время войны". Сам понтифик молился в "Доме святой Марты" из-за похолодания в Риме и своего недавнего бронхита.

На десятой остановке, на которой размышления сосредоточены на том, как Иисус был ободран с одежды, составители объединили свидетельства украинского и русского подростков.

Первый рассказывает о том, как ночью убегал с семьей из Мариуполя, решив отправиться в Италию, где уже много лет работает его бабушка. И на границе пришлось попрощаться с отцом.

"Когда мы прибыли в Италию, я скучал. Я чувствовал себя ободранным по всему: полностью голым. Я не знал языка и не имел ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливцем, но я не делал ничего другого, а только повторял, что хочу вернуться домой. В конце концов моя семья решила вернуться в Украину", – рассказывает он.

Напротив дали рассказ россиянина: "Я русский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину, и одновременно, не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо. Ободран со счастья и мечтаю на будущее".

Россиянин вспоминает о своем старшем брате, который через несколько дней после 18-летия отправился в путешествие, а затем пришло письмо с сообщением о его смерти.

"Нам все говорили, что мы должны гордиться, но дома были только большие печаль и страдания. Подобное произошло с уехавшим папой и дедом и не имеем о них ни одного известия", – пожаловался парень.

По словам русского парня, школьный товарищ сказал ему на ухо, что идет война – и он дома написал молитву за мир.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш отметил , что текст крестного пути Via Crucis он узнал из СМИ, а не из описания, которое обычно публикуют накануне.

Украинский дипломат возмутился: "Русский парень, в частности, расскажет о своем убитом брате и папе и дедушке, пропавшем без вести на войне. Но он точно забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью" … а не наоборот!”.

  • Напомним: В 2022 году, когда полномасштабное вторжение России в Украину было в разгаре, в Ватикане решили , что во время Крестной дороги на Страстную пятницу с Папой Франциском украинка и россиянка вместе должны нести крест. Это вызвало шквал критики в Украине.
Читайте также:
6 апреля, 2023 четверг
В Сербии состоялось судебное заседание по делу эксгенерала СБУ
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
7 апреля, 2023 пятница
Следователи обнаружили следы взрывчатки на судне, которое связывают с диверсией на "Северных потоках", - NYT
Автор Татьяна Шустрова
6 апреля, 2023 четверг
НАБУ начало новое уголовное производство, в котором фигурирует Андрей Коболев
Киев
+10°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.21
    Покупка 37.21
    Продажа 38.04
  • EUR
    Покупка 40.26
    Продажа 41.14
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
8 апреля
00:52
Минобороны РФ анонсировало провокацию с химическим оружием в Сумской области
00:41
Эксклюзив
Нерешенные проблемы с Тайванем будут стоить Си Цзиньпину очень дорого, - аналитик из Китая
00:09
В Тель-Авиве вооруженный мужчина въехал в толпу туристов, есть погибший и пострадавшие
2023, пятница
7 апреля
23:59
"Милан" сенсационно потерял очки в матче с "Эмполи" в Серии А
23:41
Эксклюзив
Путин уже проиграл Украину в НАТО, - военный эксперт Мусиенко
23:35
В Черном море дежурит подводный ракетоноситель россиян, потенциальный залп "калибров" уменьшился до четырех
23:06
Зеленский проанонсировал санкции против лиц, работающих на агрессию
23:04
Обновлено
У митрополита Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП обнаружили гражданство РФ. В УПЦ МП отреагировали
22:57
Обновлено
В Украине вводят новую традицию - Ифтар во время священного для мусульман Рамадана, - Зеленский
22:53
Высокопоставленным чиновникам РФ запретили выезд из страны без разрешения премьера, - росСМИ
22:40
В Новой Каховке оккупанты закапывают посреди улиц бочки с неизвестным содержимым, - депутат
22:37
Вышел трейлер сериала "Асока" вселенной "Звездных войн" и "Мандалорца", премьера – в августе
22:26
На Харьковщине взорвался неизвестный предмет: ранены три человека
22:19
США обдумывают возможность мер по российской "Лаборатории Касперского", - WSJ
22:06
"Бавария" подготовила революционную форму на следующий сезон
21:59
Эксклюзив
Россияне на Запорожском направлении и в Крыму не перестают улучшать оборону в ожидании контрнаступления ВСУ, - полковник Дмитрашковский
21:55
Правительство одобрило документ, который приблизит Украину к "роуминговому безвизу" с ЕС
21:52
Аналитика
Сергей Згурец
Россия не должна догадаться главное направление контрнаступления к его началу: военные итоги недели
21:51
Петиция о демобилизации военных через 18 месяцев после мобилизации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов
21:37
электроэнергия
Минэнерго объявило, что Украина возобновляет экспорт электроэнергии
21:27
Концерн PGZ и Укрбронпром создали центр по ремонту украинских танков Т-64 в Польше
21:23
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 7 апреля
21:01
Обзор
"Страсти Христовы" или истории женщин, которые любили Христа: что посмотреть на выходных
21:00
Обзор
Россия хочет "сорвать" контрнаступление сливом секретных планов, Словакия говорит о диверсии на МиГ-29, бойкот фермеров из-за украинского зерна. Мировые СМИ об Украине 7 апреля
20:59
Джо Байден
Байден продлил срок действия санкций США против РФ
20:50
Обновлено
Беларусь перебросила не менее 10 танков к границе с Литвой, - Гаюн
20:39
С начала апреля в боях за Украину погибли четверо грузинских добровольцев
20:25
Обновлено
Под артиллерийский обстрел в Херсонской области попала бригада скорой помощи: есть раненые
20:21
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:04
Российский вертолет выпустил ракеты по частному дому на Сумщине
20:04
Spiegel: чиновник Porsche предложил Путину наладить в РФ производство легковушек с чертами "Волги" и "Победы"
20:02
OPINION
Название "гречкосии" стало условным для современных украинцев
20:01
Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур на следующей неделе, - Минагро
20:00
Обзор
Элина Свитолина
Возвращение Свитолиной, скандал в Литве и дебют Забарного в АПЛ: Обзор самых главных событий украинского спорта за 1-7 апреля
19:49
Экс-футболист "Динамо" заявил, что изменил свое мнение по Крыму
19:37
Россия отказалась обменять военнопленных мусульман по случаю Рамадана, - ОП
19:21
С начала года в Украине возникло более 3875 пожаров на открытых территориях и экосистемах
19:00
Обзор
Победные новости 408 дня войны: арест "политолога" Медведчука и сбивание вражеского Су-25
18:56
ЛГБТ
К иску Еврокомиссии против Венгрии из-за дискриминации ЛГБТ+ присоединились 15 стран ЕС
18:55
Эксклюзив
санкции против РФ
Кремль больше всего боится быть изолированным, - дипломат Омелян
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV