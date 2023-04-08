В Ватикане объединили рассказы детей из Украины и России на Крестной дороге

Об этом пишет Vatican News и видно в трансляции крестного пути.

Люди из земель, раненых бомбами, ракетами, выстрелами или убийственной ненавистью, ранее делились с Папой Франциском своими свидетельствами – и эти воспоминания стали размышлениями, сопровождающими молитву Крестного пути в этом году.

Темой молитвы стал "Голоса мира во время войны". Сам понтифик молился в "Доме святой Марты" из-за похолодания в Риме и своего недавнего бронхита.

На десятой остановке, на которой размышления сосредоточены на том, как Иисус был ободран с одежды, составители объединили свидетельства украинского и русского подростков.

Первый рассказывает о том, как ночью убегал с семьей из Мариуполя, решив отправиться в Италию, где уже много лет работает его бабушка. И на границе пришлось попрощаться с отцом.

"Когда мы прибыли в Италию, я скучал. Я чувствовал себя ободранным по всему: полностью голым. Я не знал языка и не имел ни одного друга. Бабушка старалась, чтобы я чувствовал себя счастливцем, но я не делал ничего другого, а только повторял, что хочу вернуться домой. В конце концов моя семья решила вернуться в Украину", – рассказывает он.

Напротив дали рассказ россиянина: "Я русский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину, и одновременно, не понимаю почему, а потому чувствую себя вдвойне плохо. Ободран со счастья и мечтаю на будущее".

Россиянин вспоминает о своем старшем брате, который через несколько дней после 18-летия отправился в путешествие, а затем пришло письмо с сообщением о его смерти.

"Нам все говорили, что мы должны гордиться, но дома были только большие печаль и страдания. Подобное произошло с уехавшим папой и дедом и не имеем о них ни одного известия", – пожаловался парень.

По словам русского парня, школьный товарищ сказал ему на ухо, что идет война – и он дома написал молитву за мир.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш отметил , что текст крестного пути Via Crucis он узнал из СМИ, а не из описания, которое обычно публикуют накануне.

Украинский дипломат возмутился: "Русский парень, в частности, расскажет о своем убитом брате и папе и дедушке, пропавшем без вести на войне. Но он точно забудет вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, а всю семью" … а не наоборот!”.