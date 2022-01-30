В Василькове зарезали семейную пару
Вечером в субботу, 29 января 2022 года, в киевском пригороде Василькове произошло убийство семейной пары
Об этом со ссылкой на полицию Киевщины передает Еспресо.TV.
"Резонансное двойное убийство на Киевщине! Погибли супруги.
На месте происшествия - начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", - отмечается на официальной странице ГУ Национальной полиции в Киевской области на Facebook.
Официальные подробности правоохранители обещают позже.
"Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги. Работают все службы", - заявил в свою очередь Небитов в своем инстаграмме.
По данным телеграм-канала КиевИнфо, жертвами являются "мужчина и женщина 72-го и 76-го года рождения, которые приехали с Волыни и торговали пиломатериалами" и произошло это в салоне их автомобиля. Погибли они от ножевых ранений, утверждает ресурс.
На одном из обнародованных Андреем Небитовым оперативных фото виден открытый микроавтобус, а рядом мертвое тело, которое упаковывают в черный пакет.
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