Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Криминал В Василькове зарезали семейную пару

В Василькове зарезали семейную пару

30 января, 2022 воскресенье
07:23
Криминал

Вечером в субботу, 29 января 2022 года, в киевском пригороде Василькове произошло убийство семейной пары

Об этом со ссылкой на полицию Киевщины передает Еспресо.TV.

"Резонансное двойное убийство на Киевщине! Погибли супруги.

На месте происшествия - начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", - отмечается на официальной странице ГУ Национальной полиции в Киевской области на Facebook.

Официальные подробности правоохранители обещают позже.

"Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги. Работают все службы", - заявил в свою очередь Небитов в своем инстаграмме.

По данным телеграм-канала КиевИнфо, жертвами являются "мужчина и женщина 72-го и 76-го года рождения, которые приехали с Волыни и торговали пиломатериалами" и произошло это в салоне их автомобиля. Погибли они от ножевых ранений, утверждает ресурс.



На одном из обнародованных Андреем Небитовым оперативных фото виден открытый микроавтобус, а рядом мертвое тело, которое упаковывают в черный пакет.



Фотографии из инстаграма Андрея Небитова


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
убийство
Национальная полиция
Нацполиция
Андрій Небитов
новости Киевщины
Читайте также:
Володимир Вірчіс
28 января, 2022 пятница
"Можно ли стартануть с 0?" - боксер Вирчис, которого нашли повешенным, за три недели до смерти просил о помощи и хотел начать жизнь заново
Зеленський
28 января, 2022 пятница
Зеленский: "Они убивали, они хоронили побратимов, они практики - наша армия не хуже армии НАТО"
сніг
28 января, 2022 пятница
"Снег, сильный ветер и морозы": синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде на выходные
Киев
-2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.56
    Покупка 28.56
    Продажа 28.9
  • EUR
    Покупка 31.77
    Продажа 32.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
30 января
08:36
После случая в Днепре на всех вокзалах проверяют подвесные люстры
08:15
Великобритания вдвое увеличит свое военное присутствие в Эстонии
08:00
МВД Польши готовится принять 1 млн украинских беженцев
2022, суббота
29 января
23:18
Эксклюзив
В Киеве в результате столкновения двух авто на Окружной дороге погибла женщина
22:47
Промоутер Фьюри "слил" новую дату реванша Усика и Джошуа
22:22
Moderna
Moderna начала испытывать вакцину от ВИЧ на людях
22:01
Владислав Супряга
"Динамо" договорилось о трансфере украинского форварда в итальянский клуб
21:39
Дмитрий Кулеба
Количество самолетов с "аргументами" все видят: Кулеба заявил, что Украина успешно воплощает новую стратегию противодействия российской агрессии
21:15
Новый лидер партии Меркель заявил, что Европа допустит ошибку, если отключит РФ от SWIFT
20:44
протесты в Казахстане
Президент Казахстана Токаев объяснил, почему лично приказал стрелять в протестующих и вспомнил Сталина
20:21
Милош Земан
В канцелярии президента Чехии уничтожили секретный документ о причастности агентов российского ГРУ к взрывам на складах оружия
19:55
Дмитрий Ярош
Ярош к Зеленскому: Перед тем, как что-то провозглашать, думайте и не подыгрывайте российской агентуре
19:54
хакер
Украинцев предупредили о новой кибератаке, осуществляемой через почтовую рассылку
19:29
Резников раскритиковал Германию из-за отказа предоставить оружие Украине
19:11
Эксклюзив
В Киеве такси наехало на мужчину на пешеходном переходе
18:55
Промоутер назвал неожиданную причину срыва боя Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира
18:30
НАТО
Венгрия отказалась размещать силы НАТО, перебрасываемые на восток Европы
18:16
Джо Байден
В США задержали мужчину, который планировал покушение на Байдена
17:55
В Польше не рискнули назначить Шевченко тренером сборной из-за его дружбы с российским олигархом Абрамовичем, - Przeglad Sportowy
17:34
ООС ВСУ
29 января на фронте не зафиксировано ни одного нарушения режима "тишины"
17:19
В РФ заявили об отводе войск Западного военного округа в места постоянной дислокации
16:55
Первая ракетка мира выиграла Australian Open и прервала 44-летнюю "черную полосу"
16:37
Выступая с речью, Лукашенко 36 раз произнес слово "война"
16:22
Президент Хорватии назвал премьера страны "украинским агентом"
16:20
Марко Михельсон
Киев должен вкладывать деньги в оборону, а не в "Большую стройку", - Марко Михельсон
16:01
Россия перебросила на Донбасс
Информацию о поставках РФ донорской крови на границу с Украиной распространяют, чтобы посеять панику и страх в нашем обществе, - Минобороны
16:00
Эксклюзив
Путин
Кроме узкой группы безумцев Патрушева и Путина, российская элита не хочет большой войны с Украиной, – Пионтковский
15:47
Кива ждет "освободителей" из РФ, но на русском пишет ужасно неуклюже
15:31
Главы МИД Франции и Германии посетят Украину "ради деэскалации напряженности"
15:15
Сборная Украины узнала соперника в четвертьфинале Евро-2022 по футзалу
14:47
Виктор Бабарико
Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарыко не дают читать в тюрьме
14:24
Давид Арахамия
Сейчас нет разведданных о военных приготовлениях со стороны России, - Арахамия
14:13
Борис Джонсон
Борис Джонсон хочет лично пообщаться с Путиным
13:46
На российско-белорусских учениях фигурирует карта расчлененной Украины
13:22
Марихуана, соли, амфетамины. В 4 областях разоблачили группы наркодельцов
13:16
Николай Княжицкий
Николай Княжицкий: в голове Зеленского все перевернуто, а его спор с Байденом - верх идиотизма
12:55
Матеуш Моравецкий
Премьер Польши Моравецкий отправляется в Украину
12:33
Кремлевская пропаганда обвиняет "украинцев" в убийстве пассажиров маршрутки в Воронеже
12:10
Агробизнес озвучил план действий на случай новых военных ударов России по Украине
11:57
Интервью
Виталий Ломакович
Нацбанку следовало бы активнее гасить панические настроения, - Виталий Ломакович
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV