В Василькове зарезали семейную пару

Об этом со ссылкой на полицию Киевщины передает Еспресо.TV.



"Резонансное двойное убийство на Киевщине! Погибли супруги.



На месте происшествия - начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, уголовный розыск, следствие, криминалисты, работники Обуховского районного управления полиции, другие службы", - отмечается на официальной странице ГУ Национальной полиции в Киевской области на Facebook.



Официальные подробности правоохранители обещают позже.



"Напряженный и трагический субботний вечер. Двойное убийство на Киевщине. Погибли супруги. Работают все службы", - заявил в свою очередь Небитов в своем инстаграмме.



По данным телеграм-канала КиевИнфо, жертвами являются "мужчина и женщина 72-го и 76-го года рождения, которые приехали с Волыни и торговали пиломатериалами" и произошло это в салоне их автомобиля. Погибли они от ножевых ранений, утверждает ресурс.







На одном из обнародованных Андреем Небитовым оперативных фото виден открытый микроавтобус, а рядом мертвое тело, которое упаковывают в черный пакет.









Фотографии из инстаграма Андрея Небитова