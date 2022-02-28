В Василькове в результате обстрелов без отопления остались 12 домов, Киевская ОГА продолжает восстанавливать котельные
В городе Васильков в Киевской области восстановили две полностью разрушенные котельные, еще одну ремонтируют
Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация (КОГА) в Facebook.
В городе Васильков восстановлены две полностью разрушенные котельные, еще одну ремонтируют. Без отопления остаются 12 жилых домов. Также КОДА восстанавливает котельную в селе Гавриловка Бучанского района, поврежденную в результате обстрелов.
КОДА отмечает, что из-за обстрелов ряд населённых пунктов остались без электричества. В городе Буча и пгт Ворзель повреждена часть линии электросети. ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" восстанавливает электроснабжение. В отдельных частях населенных пунктов уже восстановлено электричество.
В Буче также отсутствует водоснабжение, мобильная связь (мобильный оператор Киевстар) и Интернет. Коммунальные службы продолжат восстанавливать инфраструктуру города.
"Без электричества остаются пгт Бородянка, некоторые населенные пункты Бородянской тергромады, пгт Дмитровка и пгт Немешаево. В Немешаеве также отсутствует интернет и водоснабжение", - информирует администрация.
- Напомним, 26 февраля городская голова Василькова Наталья Баласинович сообщила, что город остается под контролем украинских военных.
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