В Василькове в результате обстрелов без отопления остались 12 домов, Киевская ОГА продолжает восстанавливать котельные

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация (КОГА) в Facebook.



В городе Васильков восстановлены две полностью разрушенные котельные, еще одну ремонтируют. Без отопления остаются 12 жилых домов. Также КОДА восстанавливает котельную в селе Гавриловка Бучанского района, поврежденную в результате обстрелов.



КОДА отмечает, что из-за обстрелов ряд населённых пунктов остались без электричества. В городе Буча и пгт Ворзель повреждена часть линии электросети. ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" восстанавливает электроснабжение. В отдельных частях населенных пунктов уже восстановлено электричество.



В Буче также отсутствует водоснабжение, мобильная связь (мобильный оператор Киевстар) и Интернет. Коммунальные службы продолжат восстанавливать инфраструктуру города.



"Без электричества остаются пгт Бородянка, некоторые населенные пункты Бородянской тергромады, пгт Дмитровка и пгт Немешаево. В Немешаеве также отсутствует интернет и водоснабжение", - информирует администрация.

Напомним, 26 февраля городская голова Василькова Наталья Баласинович сообщила, что город остается под контролем украинских военных.