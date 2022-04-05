В Василькове на Киевщине терроборона вместе с разведчиками захватили вражеский БМД-4
Тероборона Василькова вместе с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины захватила российскую БМД-4
Об этом сообщает командир подразделения территориальной обороны "Щит Василькова" Андрей Мельник.
"Рад сообщить, что благодаря плодотворному сотрудничеству и слаженным действиям между сотрудниками ГУР МО Украины и защитниками территориальной обороны Василькова количество военной техники на балансе ВСУ станет больше. 3 апреля мы передали БМД-4, которая после проверки и необходимого ремонта будет использоваться нашими защитниками на передовой ", – говорится в сообщении.
Командир добавил, что никто не мог подумать, что спонсором наших Союзных Сил станет Россия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное