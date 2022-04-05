В Василькове на Киевщине терроборона вместе с разведчиками захватили вражеский БМД-4

Об этом сообщает командир подразделения территориальной обороны "Щит Василькова" Андрей Мельник.

"Рад сообщить, что благодаря плодотворному сотрудничеству и слаженным действиям между сотрудниками ГУР МО Украины и защитниками территориальной обороны Василькова количество военной техники на балансе ВСУ станет больше. 3 апреля мы передали БМД-4, которая после проверки и необходимого ремонта будет использоваться нашими защитниками на передовой ", – говорится в сообщении.

Командир добавил, что никто не мог подумать, что спонсором наших Союзных Сил станет Россия.

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