В Васильевке на Запорожье россияне незаконно держат 4 тыс. человек, - мэр Мелитополя
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек
Об этом он написал в телеграме .
Федоров отмечает, что за 2,5 недели на подконтрольную Украине территорию россияне из тысяч желающих выехать с временно оккупированных территорий пропустили всего 200 автомобилей. Он отметил, что люди от усталости просто возвращаются в оккупированные дома.
"Люди в отчаянии, днями и ночами в машинах, на холоде, без нормальной еды, с детьми, старенькими родителями просто устали ждать и возвращаются в оккупированный дом. В надежде, что скоро все же удастся уйти от ненавистного "русского мира", - написал Федоров.
- 15 октября во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы, пострадала военная база.
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