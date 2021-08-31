В Вашингтоне супруги Зеленские почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине
Во время рабочего визита в США президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская посетили Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине
Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.
Глава государства с супругой положили символические снопы пшеницы к подножию Мемориала в Вашингтоне. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины.
Глава Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта Мемориала архитектор Лариса Курилас ознакомили Владимира Зеленского с историей создания памятника.
"Этот Мемориал является важным символом солидарности американского народа с украинцами и напоминанием об одной из самых страшных трагедий в истории нашего народа и всего человечества", - подчеркнул президент Украины.
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