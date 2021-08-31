В Вашингтоне супруги Зеленские почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Глава государства с супругой положили символические снопы пшеницы к подножию Мемориала в Вашингтоне. После этого память жертв страшной трагедии украинского народа почтили члены официальной делегации Украины.

Глава Краевого комитета США по признанию Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа Михаил Савкив и автор проекта Мемориала архитектор Лариса Курилас ознакомили Владимира Зеленского с историей создания памятника.

"Этот Мемориал является важным символом солидарности американского народа с украинцами и напоминанием об одной из самых страшных трагедий в истории нашего народа и всего человечества", - подчеркнул президент Украины.