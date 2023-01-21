В Вашингтоне рассматривают вариант распада РФ, – дипломат Брайза

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Эспрессо"

"Думаю, что цели Путина относительно этого ужасного вторжения и агрессивной войны изменились. Сейчас его главная цель, вероятно, - выжить физически и политически, и это две стороны одной медали, и все это благодаря удивительному мужеству и эффективности украинских военных и национальной решимости всего населения". Украины Путин получал ужасные советы от своих спецслужб в начале войны, он думал, что сможет одержать скорую победу, захватив Киев и обезглавив правительство, но потерпел полную неудачу, и теперь он застрял в этой войне на истощение, которое выиграть не в состоянии, а если он не может ее выиграть, то конец его близок", - считает Брайза

Дипломат подчеркнул, что риторика США сильно изменилась с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Многие аналитики в Вашингтоне начали говорить и писать, что они рассматривают вероятность того, что вся Российская Федерация распадется. Кто знает, произойдет ли это, но дебаты в Вашингтоне кардинально изменились. Раньше они говорили что-то типо того: "Вот, мы спровоцируем Путина на эскалацию этой войны, и он может применить ядерное оружие, а затем даже напасть на территорию НАТО", а теперь - "Россия развалится в результате этой неудачной войны". Поэтому я думаю, что цель Путина в этой войне - выжить. Для этого он надеется, что если бросить в бой достаточное количество российских солдат, и даже если погибнут десятки и сотни тысяч, это не будет иметь значения, потому что в конечном итоге погибнет много украинцев, пострадает экономика, гражданское население не сможет больше терпеть и Украина наконец-то капитулирует. Путин считает, что найдет способ объявить о победе, но этого не произойдет", – добавил он.

21 января президент США прокомментировал возможность поставки немецких танков Leopard в Украину, заверив, что наше государство получит все необходимое для борьбы с российским агрессором .

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