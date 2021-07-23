В Вашингтоне произошла стрельба неподалеку Белого дома
Нападающий открыл огонь возле ресторана в Вашингтоне в 1,5 км от Белого дома
Об этом сообщает ВВС .
Сообщается, что прозвучало более 20 выстрелов. Нападавший скрылся на машине после стрельбы.
Свидетели рассказали, что были очень напуганы такими событиями, которые произошли в многолюдном месте.
Отметим, что президент США Джо Байден пообещал принять меры по борьбе с вооруженной преступностью, применяя более жесткие правила видов оружия и усиленные проверки.
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