В Вашингтоне произошла стрельба неподалеку Белого дома

Об этом сообщает ВВС .

Сообщается, что прозвучало более 20 выстрелов. Нападавший скрылся на машине после стрельбы.

Свидетели рассказали, что были очень напуганы такими событиями, которые произошли в многолюдном месте.

Отметим, что президент США Джо Байден пообещал принять меры по борьбе с вооруженной преступностью, применяя более жесткие правила видов оружия и усиленные проверки.