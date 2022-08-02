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В Вашингтоне произошла стрельба недалеко от Капитолия, есть погибший и раненые

2 августа, 2022 вторник
07:35
Мир Капитолий, Вашингтон (США)

В результате стрельбы неподалеку от Капитолия в столице США один человек погиб и пять человек получили ранения

Об этом сообщает The Washington Post .

Стрельба произошла на северо-востоке Вашингтона у Капитолийского холма. Причины инцидента пока неизвестны.

По словам начальника полиции столицы США Роберта Конти, о стрельбе сообщили в 20:30 по местному времени. Выстрелы раздались возле жилого комплекса Azeeze Bates в районе парка Кингман вблизи северо-восточной окраины Капитолийского холма, на котором расположено здание Конгресса США. Очевидцы сообщают, что слышали около 15 выстрелов.

В результате стрельбы один человек погиб, еще пятеро госпитализированы с ранениями.

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Криминал
США
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