В Вашингтоне поддерживают предложение исключить Россию из G20, - министр экономики Польши
Польша заявила, что предложила исключить Россию из группы крупнейших мировых экономик G20 и что предложение получило "положительную реакцию" администрации США
Об этом сообщает Reuters, передает Еспресо.TV .
В сообщении, в частности, сказано, что во время встреч министра экономического развития Польши Петра Новака, среди прочих, и с министром торговли США Джиной Раймондо, пришли к соглашению об исключении РФ из Большой двадцатки.
"Реакция была положительной", - сказал Новак журналистам в Варшаве. Он также добавил, что об инициативе сообщат президенту США.
Источник в администрации США сказал Reuters, что Россия нарушила международные нормы и это неизбежно должно сказаться на ее участии в многосторонних глобальных форумах.
Добавим, что в 2014 году, после начала оккупации Крыма, Россию исключили из G7, которая до этого была известна как G8.
- Напомним, Совет Европы исключил Россию из своих членов.
- ПАСЕ единогласно поддержала исключение России, просит предоставить Украине ПВО и признает оккупацию РФ Приднестровья.
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