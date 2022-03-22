Об этом сообщает Reuters, передает Еспресо.TV .



В сообщении, в частности, сказано, что во время встреч министра экономического развития Польши Петра Новака, среди прочих, и с министром торговли США Джиной Раймондо, пришли к соглашению об исключении РФ из Большой двадцатки.



"Реакция была положительной", - сказал Новак журналистам в Варшаве. Он также добавил, что об инициативе сообщат президенту США.



Источник в администрации США сказал Reuters, что Россия нарушила международные нормы и это неизбежно должно сказаться на ее участии в многосторонних глобальных форумах.



Добавим, что в 2014 году, после начала оккупации Крыма, Россию исключили из G7, которая до этого была известна как G8.

Напомним, Совет Европы исключил Россию из своих членов.

ПАСЕ единогласно поддержала исключение России, просит предоставить Украине ПВО и признает оккупацию РФ Приднестровья.