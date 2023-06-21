Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время пресс-брифинга в Вашингтон, передает Укринформ.

По его словам, инициатива приносит пользу людям во всем мире, особенно на так называемом Глобальном Юге, пострадавших от нехватки продовольственной безопасности в результате российской войны в Украине.

"Поэтому мы надеемся, что Черноморское зерновое соглашение будет продлено", - отметил Кирби.

Америка в дальнейшем будет поддерживать усилия ООН и Турции для пролонгации действия этой договоренности, "поскольку она действительно имеет значение для людей за пределами региона", добавил представитель Белого дома.

Зерновая инициатива

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали. В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

Отметим, транзит российского аммиака по трубопроводу "Тольятти-Одесса" был остановлен в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Общая протяженность аммиакопровода "Тольятти-Одесса" составляет 2418 м, из них более тысячи километров проходит по территории Украины. Оператором его украинской части выступает госпредприятие "Укрхимтрансаммиак", а доставленный на государственный Одесский припортовый завод (ОПЗ) российский аммиак ранее поставляли на экспорт.

Уже 17 мая действие зерновой сделки продлили на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Впоследствии российские инспекторы возобновили регистрацию судов на вход в украинские порты, однако с нарушением, в частности, РФ проигнорировала 56 кораблей, ожидающих длительное время.

5 июня заместитель министра внешних дел РФ Сергей Вершинин заявил, что не видят перспектив продления зернового соглашения.

А уже во вторник, 13 июня, сам Путин заявил, что Россия думает о выходе из зерновой сделки, поскольку Украина якобы использует зерновые коридоры для запуска морских дронов. Впоследствии пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что шансов у зерновой сделки нет из-за того, что якобы российская часть не была выполнена.