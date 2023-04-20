Об этом пишет Sky News.

Во время встречи со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем в Белграде Бильстрем сказал, что "мы очень, очень надеемся на включение Швеции в НАТО на Вильнюсском саммите".

Чиновник добавил, что Швеция будет поставщиком безопасности для организации.

Правительство США будет поощрять эти две страны ратифицировать присоединение Швеции, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в скандинавскую страну, сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Недавно мы приветствовали Финляндию как 31-го члена НАТО, и мы с нетерпением ожидаем скоро приветствовать Швецию как 32-го", - сказал министр обороны США Ллойд Остин в среду во время визита к своему коллеге Полу Йонсону в шведском военно-морском порту Муско . "И чтобы было понятно, мы с нетерпением ждем, что это произойдет в преддверии июльского саммита".