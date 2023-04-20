В Вашингтоне и Стокгольме надеются, что до Вильнюсского саммита в июле Швеция станет членом НАТО
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем надеется, что его страна сможет присоединиться к НАТО к саммиту альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин
Об этом пишет Sky News.
Во время встречи со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем в Белграде Бильстрем сказал, что "мы очень, очень надеемся на включение Швеции в НАТО на Вильнюсском саммите".
Чиновник добавил, что Швеция будет поставщиком безопасности для организации.
Правительство США будет поощрять эти две страны ратифицировать присоединение Швеции, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время визита в скандинавскую страну, сообщает Süddeutsche Zeitung.
"Недавно мы приветствовали Финляндию как 31-го члена НАТО, и мы с нетерпением ожидаем скоро приветствовать Швецию как 32-го", - сказал министр обороны США Ллойд Остин в среду во время визита к своему коллеге Полу Йонсону в шведском военно-морском порту Муско . "И чтобы было понятно, мы с нетерпением ждем, что это произойдет в преддверии июльского саммита".
- В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
- 4 апреля Финляндия официально стала 31-м полноправным членом Североатлантического альянса.
- Еще в середине марта премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выразил надежду на скорую ратификацию Анкарой протокола вступления страны в НАТО после выборов, которые состоятся в Турции в мае. В Эрдогане подтвердили, что Турция вернется к обсуждению вступления Швеции в НАТО в июне.
- После вступления Финляндии в НАТО, Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
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