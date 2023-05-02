В Вашингтоне и Кремле прокомментировали заявление Папы Римского об участии в "миротворческой операции" в Украине
Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтону нечего сказать по поводу участия Ватикана в миротворческой миссии в Украине
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
"Мы в курсе этого, но нет комментариев по этому поводу", - сказала Жан-Пьер, комментируя заявление Папы Римского о его якобы участии в "секретной миротворческой миссии" в Украине.
В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков сказал росСМИ, что Кремлю о миссии Папы "ничего не известно".
- Ранее в Офисе президента Украины сказали, что Ватикан может обсуждать российскую вооруженную агрессию, искать пути ее завершения, однако все инициативы должны быть согласованы с Украиной.
- 12 апреля Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров использовать разум, а не оружие для разрешения разногласий, напомнив о холодной войне 1960-х годов между Вашингтоном и Москвой.
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