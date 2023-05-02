Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

"Мы в курсе этого, но нет комментариев по этому поводу", - сказала Жан-Пьер, комментируя заявление Папы Римского о его якобы участии в "секретной миротворческой миссии" в Украине.

В то же время представитель президента РФ Дмитрий Песков сказал росСМИ, что Кремлю о миссии Папы "ничего не известно".