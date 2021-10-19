В Вашингтоне ФБР обыскивает дом российского олигарха Дерипаски, - NBC News

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официального представителя ФБР.



Дерипаска - один из ряда российских олигархов, в отношении которых Минфин США ввел санкции. Он связан с президентом РФ Владимиром Путиным. Минфин США сообщал, что его деятельность исследовали в части отмывания денег, незаконного прослушивания правительственных чиновников, угроз жизни конкурентов, вымогательства.



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Дерипаска пытался обжаловать санкции, но но судья федерального суда отклонил иск. Олигарху неоднократно отказывали во въезде в США из-за возможных связей с организованной преступностью, однако ряд чиновников США заявили, что предоставленный российским правительством дипломатический статус позволил Дерипаске въехать в страну, используя дипломатический иммунитет.



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