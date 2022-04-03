В Варваровке в Луганской области россияне обстреляли мужской монастырь, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Русские - "истинные" христиане. В Варваровке орки обстреляли мужской монастырь

В результате "прилета" российских снарядов пострадал Ильинский мужской монастырь с.Варваровка Луганской области", - рассказал он.



Осколки снарядов выбили оконные стекла в двух храмах обители, полностью сгорели братский корпус, гараж и подсобные помещения. Сооружения на хозяйственном дворе получили повреждения. Братия монастыря и труженики не пострадали.



Сергей Гайдай напомнил, что оккупанты повредили и другие святыни Северодонецкой епархии. Они неоднократно обстреливали Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке, повредили храм иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" в Северодонецке, приходы в Лисичанске, Троицком, Рубежном.

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