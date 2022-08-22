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В Варшаве заработал Центр помощи для украинцев "Пліч-о-пліч"

22 августа, 2022 понедельник
13:00
беженцы из Украины

Деятельность Центра помощи для украинцев "Пліч-о-пліч", который открыли в столице Польши, прежде всего будет направлена на помощь и поддержку тех, кто приехал из Украины, спасаясь от войны

Об этом сообщила на своей facebook-странице журналистка Елена Мищенко.

Специалисты Центра помощи предоставляют консультации по следующим вопросам:

  • психологическая поддержка;
  • общие советы;
  • легализация пребывания;
  • опека над детьми.

Кроме того, в центре можно будет получить помощь социальных работников, специализирующихся на поддержке клиентов с ограниченными возможностями, жертв насилия и представителей разных меньшинств. В случае необходимости социальные работники будут сопровождать клиентов в доступе к государственному образованию, системе здравоохранения, помогать оформлять справки об инвалидности.

Также в Центре помощи "Пліч-о-пліч" будет комната отдыха для деток от 3 до 9 лет - пространство с подготовленной анимационно-образовательной программой. Пока родители/опекуны будут получать консультации или заниматься другими делами вне центра, опытные педагоги позаботятся об их детях.

Предварительная запись на консультации не требуется. Свои услуги центр предоставляет бесплатно и на языке, который является родным для тех, кто обращается за помощью.

Центр советов и помощи "Пліч-о-пліч" работает ежедневно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 по адресу: г. Варшава, ул. Хмельная 85/87 (ул. Chmielna 85/87).

Проект реализуется Фондом Польский миграционный форум при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), Датского совета по делам беженцев (DRC), в сотрудничестве с фондом "Наш выбор" и фондом "Для вольности".

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