В Варшаве задержали украинца, разыскиваемого Интерполом

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на правоохранителей.

Варшавские правоохранители задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом за участие в организованной преступной группировке, которая занималась контрабандой людей из Украины в Польшу и в другие страны Западной Европы.

Отмечается, что ордер на арест 33-летнего мужчины украинские власти выдали в декабре.

"В 2015 году мужчина присоединился к ОПГ. Его целью было незаконное исправление за пределы Украины людей разных национальностей и вербовка для этого перевозчиков. Уголовным кодексом Украины 33-летнему мужчине грозит 9 лет лишения свободы. Если суд так решит, мужчину вскоре депортируют в Украину" , – утвердили журналисты.