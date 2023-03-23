В Варшаве задержали украинца, разыскиваемого Интерполом
В польской столице Варшаве полиция задержала украинца, разыскиваемого Интерполом за участие в организованной преступной группировке
Об этом пишет RMF24 со ссылкой на правоохранителей.
Варшавские правоохранители задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом за участие в организованной преступной группировке, которая занималась контрабандой людей из Украины в Польшу и в другие страны Западной Европы.
Отмечается, что ордер на арест 33-летнего мужчины украинские власти выдали в декабре.
"В 2015 году мужчина присоединился к ОПГ. Его целью было незаконное исправление за пределы Украины людей разных национальностей и вербовка для этого перевозчиков. Уголовным кодексом Украины 33-летнему мужчине грозит 9 лет лишения свободы. Если суд так решит, мужчину вскоре депортируют в Украину" , – утвердили журналисты.
- Напомним, в понедельник, 20 марта, на территории Волынской области задержан россиянин, который в течение пяти лет проживал в Украине без разрешительных документов
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38
Покупка 38Продажа 38.77
-
EUR
Покупка 40.55Продажа 41.45
- Актуальное
- Важное