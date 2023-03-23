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В Варшаве задержали украинца, разыскиваемого Интерполом

23 мартa, 2023 четверг
13:37
Мир

В польской столице Варшаве полиция задержала украинца, разыскиваемого Интерполом за участие в организованной преступной группировке

Об этом пишет RMF24 со ссылкой на правоохранителей.

Варшавские правоохранители задержали гражданина Украины, разыскиваемого Интерполом за участие в организованной преступной группировке, которая занималась контрабандой людей из Украины в Польшу и в другие страны Западной Европы.

Отмечается, что ордер на арест 33-летнего мужчины украинские власти выдали в декабре.

"В 2015 году мужчина присоединился к ОПГ. Его целью было незаконное исправление за пределы Украины людей разных национальностей и вербовка для этого перевозчиков. Уголовным кодексом Украины 33-летнему мужчине грозит 9 лет лишения свободы. Если суд так решит, мужчину вскоре депортируют в Украину" , – утвердили журналисты.

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Криминал
Украина
Польша
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