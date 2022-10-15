Об этом сообщают организаторы акции, ряд польских неправительственных организаций.

На фото на видео с акции видно, что активисты пришли с флагами Украины и плакатами и выкрикивают лозунги в поддержку территориальной целостности Украины.

Также на месте событий видны урны, "бюллетени" с ответами, в которых смогут проголосовать "все жители Варшавы независимо от национальности".

Организаторы обещают, что в случае успеха "референдума" подадут официальный запрос властям Варшавы "с просьбой отобрать здание и территорию посольства и выделить их для какого-нибудь важного социального назначения, например как постоянный центр польско-украинского сотрудничества". Они также потребуют выдворения российских дипломатов и признания России государством-террористом.

Видео с "референдума" на своей Facebook-странице опубликовала известная украинская активистка Наталья Панченко. По ее словам, "тысячи людей" стоят в очереди на сотни метров, чтобы проголосовать за "аннексию" здания.

Кроме того, кадры с места акции опубликовал журналист Евгений Приходько.

"В Варшаве проходит "референдум об аннексии посольства России". Ой, даже не знаю, какие будут результаты", – говорится в описании фото.

5 октября президент России Владимир Путин подписал преступные законы о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

7 октября Британия выступила против тайного голосования с осуждением "референдумов" в ГА ООН, которой хотела Россия. 10 октября Генассамблея ООН отвергла предложение России по закрытому голосованию резолюции об осуждении аннексии РФ территорий Украины.

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