Об этом сообщил Euromaidan-Warszawa в фейсбуке.

"Мы создали петицию с требованием вернуть Алисе маму. Петицию уже подписало 40 тыс. человек. Но этого мало. Алиса до сих пор одна. И ее самой большой мечтой в жизни до сих пор является встреча с мамой", - отметили в организации и призвали подписывать петицию. распространять информацию о ней.

8 мая россияне разлучили 4-летнюю Алису с мамой во время эвакуации с Азовстали.

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