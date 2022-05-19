В Варшаве создали петицию с требованием вернуть Алисе из Мариуполя маму, с которой ее разлучили оккупанты
Euromaidan-Warszawa создал петицию с требованием вернуть 4-летней Алисе из Мариуполя маму, с которой ее разлучили россияне во время эвакуации с Азовстали
Об этом сообщил Euromaidan-Warszawa в фейсбуке.
"Мы создали петицию с требованием вернуть Алисе маму. Петицию уже подписало 40 тыс. человек. Но этого мало. Алиса до сих пор одна. И ее самой большой мечтой в жизни до сих пор является встреча с мамой", - отметили в организации и призвали подписывать петицию. распространять информацию о ней.
- 8 мая россияне разлучили 4-летнюю Алису с мамой во время эвакуации с Азовстали.
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