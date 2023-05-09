Об этом сообщает Euromaidan-Warszawa.

Собравшиеся на мемориальном кладбище активисты в Варшаве не пропустили российского посла к памятнику советским солдатам для возложения цветов. Сергея Андреева активисты назвали фашистом и призвали снять георгиевскую ленту.

Кроме того, утром под посольством страны оккупанта включили колонки со звуками воздушной сирены и взрывов.

"Мы хотим, чтобы сегодня современные фашисты проснулись от последствий собственных действий. Пусть послушают звуки, которыми они будят украинцев на протяжении 9 лет. Мы не хотим взывать к их совести, нам не нужны никакие слова или действия от дипломатов, представляющих террористический режим", - говорится в сообщении.

Недалеко от памятника советским солдатам установили сотни украинских флажков, некоторые из которых залиты красной краской, деревянные кресты с фамилиями погибших украинцев и поляков, макеты жилых домов с надписями на них - Буча, Мариуполь, Бахмут, Херсон, Ирпень.

Отмечается, что инсталляция должна напоминать о преступлениях российского террористического режима.

"Посол страны-террориста, идя возложить цветы к памятнику, будет вынужден пройти по символическим улицам уничтоженных Мариуполя, Бучи, Ирпеня, Херсона. Будет вынужден идти по крови и гробам украинцев. Другого выбора активисты ему не оставили", - рассказала активистка варшавского Евромайдана Виктория Погребняк.