В Варшаве пройдет украинско-польский парад в поддержку ЛГБТ+ сообщества, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

"Россия отказала нам в праве, за которое мы боролись годами, Россия отказала нам в Прайде, нашем марше равенства, который мы проводим ежегодно с 2012 года в Киеве. Поэтому мы маршим в Варшаве", – сказал Лэнни Эмсон, исполнительный директор KyivPride.

Отмечается, что во время совместного марша гордости в Варшаве поляки и украинцы потребуют прекращения дискриминации относительно ЛГБТ+-сообщества и защитить свободу и равенство.

Ежегодный прайд-марш в украинской столице Киеве был отменен из-за вторжения России, что заставило ЛГБТ+-сообщество в Варшаве объединиться со своими коллегами в Украине для организации мероприятия в польской столице.

"Люди, которые готовы умереть, защищая Украину, имеют право быть равными. Мы вместе отметим, что мы страна, где уважают права человека. У нас есть свобода", - сказал киевский ЛГБТ-активист Тимур Левчук.

Поскольку многие ЛГБТ+ людей в Украине подписались на борьбу за свою страну, активисты выразили надежду, что война поможет разрушить предубеждения и иметь гражданские союзы.

В прошлом году ЛГБТ-прайды начались 24 июля из Кривого Рога. Во время него спикер Кривбасс Прайда и координатор Amnesty International Ukraine Звенислава Щерба отметила, что сексуальную ориентацию невозможно пропагандировать, человек уже является гомосексуальным, бисексуальным или это может быть трансгендерный человек. "Когда мы говорим о Прайде, прежде всего, речь идет о защите прав человека", - подчеркнула она.

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