В Варшаве проведут саммит Бухарестской девятки из-за агрессии РФ

Об этом заявил глава президентского международного политбюро Якуб Кумох, сообщает PAP.



"Все президенты подтвердили свое участие", - сказал Кумох.



Он добавил, что президент Чехии примет участие во встрече онлайн.



По словам Кумоха, решение о проведении саммита было принято в ходе переговоров президента Анджея Дуды с его литовскими и румынскими коллегами Гитанасом Науседой и Клаусом Йоханнисом.



Формат Бухарестской девятки образовался в 2014 году как польско-румынская инициатива, направленная на координацию позиций и обмен мнениями в области безопасности между девятью странами, расположенными в регионах Балтийского и Черного моря.



Кроме Польши в состав объединения входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния и Словакия.

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