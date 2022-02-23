В Варшаве проведут саммит Бухарестской девятки из-за агрессии РФ
В пятницу, 25 февраля, в Варшаве пройдет саммит лидеров стран Бухарестской девятки, где президенты обсудят агрессию РФ против Украины
Об этом заявил глава президентского международного политбюро Якуб Кумох, сообщает PAP.
"Все президенты подтвердили свое участие", - сказал Кумох.
Он добавил, что президент Чехии примет участие во встрече онлайн.
По словам Кумоха, решение о проведении саммита было принято в ходе переговоров президента Анджея Дуды с его литовскими и румынскими коллегами Гитанасом Науседой и Клаусом Йоханнисом.
Формат Бухарестской девятки образовался в 2014 году как польско-румынская инициатива, направленная на координацию позиций и обмен мнениями в области безопасности между девятью странами, расположенными в регионах Балтийского и Черного моря.
Кроме Польши в состав объединения входят Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Румыния и Словакия.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
- Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания. Во вторник президент США Байден объявил первый пакет санкций против России в связи с признанием "Л/ДНР".
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