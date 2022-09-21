Такая петиция появилась на сайте Petycje Online .

Авторы петиции просят мэра Варшавы Рафала Тшасковского переименовать аллею Народной Армии, которая является клеймом сталинских времен и преступлений той армии, в аллею Защитников Мариуполя.

24 февраля 2022 года не осталось никаких сомнений. Российская Федерация способна нарушить все принципы и обычаи мирного сосуществования. С первых дней вторжения один город стал символом украинского сопротивления - этим городом был Мариуполь. Окруженные и ежедневно бомбардированные, отрезанные от всего мира, его жители переживали ад на земле, в то время как защитники города вели героические бои за каждую человеческую жизнь и каждую улицу. Защитники Мариуполя - преимущественно добровольцы - ценой сверхчеловеческих усилий давали отпор силам врага в течение почти трех месяцев. Они воевали до последнего, оказывая помощь искавшим убежища гражданским, оставаясь до конца верными военному приказу", - говорится в петиции.

Далее в петиции напомнили о событиях 29 июля, когда российские оккупанты заявили о смерти по меньшей мере 50 защитников Мариуполя, которых держали в Оленовке, и еще более 130 раненых. А после – о приговоре суда РФ и лишении свободы до 20 лет.

"Сейчас в российском плену и дальше находятся около 2500 защитников Мариуполя - героев, ставших символом для всех свободных народов. Сегодня настало то время, когда нужно вспомнить о судьбе военнопленных, почтить память павших и напомнить всему миру, что даже в XXI веке ценой свободы часто становятся смерть и человеческие страдания. Пришла пора для отважных шагов и серьезных действий - именно с таким призывом от начала осады выступали семьи защитников", - добавляют авторы петиции.

Авторы призывают запечатлеть на улице Варшавы подвиги украинских Героев: "Запишем историю героизма солдат, защищавших Мариуполь, на улицах Варшавы - города, который до сих пор носит на себе военные шрамы, а на своих стенах – выбитые пулями слова о том, что ценой свободы часто бывает смерть. Изменим название "аллея Народной Армии", которая является клеймом сталинских времен и клеймом всех преступлений, совершенных этой армией на "аллея Защитников Мариуполя". Покажем вместе свою отвагу и то, что поляки тоже понимают смысл борьбы "за вашу и нашу свободу".

В настоящее время петицию поддержали 25 пользователей.

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