В Варшаве полиция выселяет школу при посольстве РФ, - росСМИ
В Польше представители мэрии Варшавы вместе с полицией прибыли в школу при посольстве РФ и заблокировали вход в нее
Об этом сообщают РосСМИ.
Отмечают, что польские службы начали выламывать двери в школу после того, как отказались открывать двери. Они сломали калитку и цепью с замком заблокировали ворота. По данным пропагандистских СМИ, это сделано для того, чтобы из школы было невозможно вывезти имущество.
Впоследствии власти Польши дали работникам школы при посольстве РФ время до 19:00, чтобы покинуть помещение.
По словам российского посла Сергея Андреева. польские власти нарушили Венскую конвенцию. Москва в свою очередь выразит протест в связи с захватом школы при посольстве РФ. Андреев отметил, что Россия ответит на действия властей и полиции Польши и подчеркнул, что школа продолжит свою работу в другом помещении дипмиссии, чтобы дать детям возможность нормально завершить учебный год.
- 24 апреля в России заявили, что польская авиакомпания LOT Airlines отказала теннисистке Виталии Дяченко в вылете на турнир в Корсику из-за российского паспорта, в Госдуме РФ отреагировали.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное