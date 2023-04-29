В Варшаве полиция выселяет школу при посольстве РФ, - росСМИ

Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечают, что польские службы начали выламывать двери в школу после того, как отказались открывать двери. Они сломали калитку и цепью с замком заблокировали ворота. По данным пропагандистских СМИ, это сделано для того, чтобы из школы было невозможно вывезти имущество.

Впоследствии власти Польши дали работникам школы при посольстве РФ время до 19:00, чтобы покинуть помещение.

По словам российского посла Сергея Андреева. польские власти нарушили Венскую конвенцию. Москва в свою очередь выразит протест в связи с захватом школы при посольстве РФ. Андреев отметил, что Россия ответит на действия властей и полиции Польши и подчеркнул, что школа продолжит свою работу в другом помещении дипмиссии, чтобы дать детям возможность нормально завершить учебный год.