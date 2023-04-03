В Варшаве открылся новый центр помощи для украинцев

В Центре сразу на месте можно получить бесплатную помощь, в частности кейс-работников (или социальных работников) при решении конкретных дел, например, связанных с доступом к образованию, медицине или при решении документных вопросов в администрациях и учреждениях.

В центре работает горница для детей в возрасте от 3 до 8 лет, где на попечении воспитателей можно оставлять детей до четырех часов в день. Кроме рабочих дней, комната для детей работает в субботу с 10:00 до 14:00. Воспитательницы говорят на украинском и русском языках.

По предварительной регистрации в центре помощи доступны бесплатные консультации, которые также предоставляются онлайн:

психологов для взрослых, молодежи и детей;

юристов;

акушерки;

специалистов по легализации пребывания;

бизнес-консультантов;

карьерных консультантов;

другое - если в чем-то нуждаетесь, обратитесь в Фонд и работники проверят, как и чем могут помочь.

Записаться на визит к любому из вышеперечисленных специалистов можно по телефону в Польше +48692-913-993, или написав по адресу: [email protected]

Кроме того, Фонд Польский Миграционный Форум регулярно проводит различные мероприятия, направленные на поддержку беременных женщин и молодых родителей, например, школы подготовки к родам, развивающие занятия для малышей, мастер-классы по массажу Шанталя для младенцев.

Также циклически проходят информационные встречи с разными специалистами, во время которых можно больше узнать о различных аспектах жизни в Польше, таких как, например, поиск работы или запись ребенка в школу.

Все услуги в Фонде Польский Миграционный Форум предоставляются бесплатно. В центре будут помогать иностранцам, независимо от того, когда и откуда они въехали в Польшу. Специалисты консультируют на разных языках, в частности на украинском, русском, польском, белорусском, английском, французском, испанском, чеченском, даре, пушту.

Помощь Фонда Польский Форум Миграционный с 03 апреля можно получить в Варшаве по адресу ул. Гурчевская, 137, с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00. Ранее в Варшаве Фонд Польский Форум Миграционный открыл Центр помощи "Бок о бок", специалисты которого теперь также будут оказывать помощь по новому адресу, указанному выше.

* Проект финансируется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) и координируется Датским советом по делам беженцев (DRC). Реализуется в сотрудничестве с Фондом "Для вольности".

Фонд Польский Форум Миграционный с 2007 года в Польше помогает людям с опытом миграции и беженства адаптироваться в новых условиях и обстоятельствах.