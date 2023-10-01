В Варшаве оппозиционная "Гражданская платформа" Дональда Туска проводит Марш миллиона сердец

В Гражданскую коалицию входят партии "Гражданская платформа" экс-премьера и экс-председателя Европейского совета (Брюссель) Дональда Туска, являющегося хедлайнером сегодняшнего мероприятия, а также "Новочесна", "Польская инициатива" и польская партия "Зеленые".

Акция проходит с 12:00 до 16:00 по Варшаве (с 13:00 до 17:00 по Киеву).

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"Невозможное стало возможным. Когда я вижу эти сердца, когда я вижу эти сотни тысяч улыбающихся лиц, я чувствую, что наступает переломный момент в истории нашего отечества", - приводит слова Туска в начале марша PolsatNews.

"Некоторые люди сегодня, единицы, сбежали из столицы. Они не хотели вас видеть", - добавил он, имея в виду съезд в Катовице на юге страны правящей национал-демократической партии "Право и справедливость" (ПиС), у которой сейчас в Польше и свой президент, и свое правительство, и свое парламентское большинство в нижней палате парламента. Также в ПиС была попытка подчинить судебную ветвь власти, но это вызвало волну протеста.

"Сегодня здесь собралась вся Польша. Сегодня весь мир смотрит на Варшаву. Сегодня вы все снова имеете право на гордость", - подчеркнул Дональд Туск.

Маршрут Марша сердец

Как сообщили в городском совете Варшавы, митинг и дальнейшее шествие пойдет от кольцевой развязки (рондо) Дмовского, затем по улице Маршалковской до улицы Свентокшиской. На кольцевой развязке ООН Марш повернет на аллею Иоанна Павла II, которая приведет его к кольцевой развязке "Радослава", которая является конечной точкой Марша.

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За кого и за что будут голосовать поляки через две недели

15 октября поляки будут выбирать депутатов обеих палат своего парламента - верхней (сената) и нижней (сейма).

Одновременно будет проходить инициированный "ПиС" общепольский референдум, на который выносится четыре вопроса: