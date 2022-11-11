Об этом в комментарии PAP рассказал заместитель главы МВД Польши Мацей Вонсик.

"Помним, что за нашей восточной границей идет война, поэтому может произойти провокация. Когда речь идет о безопасности, то всегда следует учитывать самые темные сценарии. На Востоке есть определенные силы, которые хотят дестабилизировать Польшу и другие европейские страны", - отметил Вонсик.

На вопрос, могут ли эти провокации быть направлены против украинских беженцев, он отметил, что целью Путина в контексте политики в отношении Польши является "старание поссорить поляков с украинцами".

"Так было давно. Наши отношения с Украиной сегодня очень крепкие, а помощь со стороны Польши огромна. Беженцы нашли убежище в Польше: дети – школу, женщины – работу. Похоже, что Путин сделает все, чтобы изменить это", - подчеркнул польский чиновник. .

По его словам, в МВД Польши считают, что такие провокации возможны.

"Призываем не участвовать в них, не поддаваться на провокации. Мы хотим, чтобы День независимости был безопасным", - подчеркнул Вонсик.

Отметим, что в День независимости Польши 11 ноября в Варшаве пройдет Марш независимости, который организуют ультраправые радикальные организации. В предыдущие годы во время марша проходили антиукраинские провокации вроде сжигания флагов.

Напомним, накануне Украина получила еще 1570 г. Starlink от польского правительства. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила при поддержке правительства Польши 5 тысяч терминалов.

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