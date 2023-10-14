В Варшаве неизвестный угрожал подорвать себя на памятнике жертвам Смоленской трагедии 2010 года
В субботу, 14 октября, на центральной площади Варшавы неизвестный мужчина влез на памятник жертвам Смоленской трагедии и угрожал подорвать себя
Об этом пишет Polsat News.
Отмечается, что на центральной площади Варшавы прохожие заметили мужчину, который влез на памятник жертвам Смоленской трагедии и утверждал, что у него бомба.
Позже правоохранители подтвердили эту информацию и призвали людей не подходить близко к площади. Полицейские поначалу не понимали намерения мужчины и пытались вести с ним переговоры.
Впоследствии мужчина все же слез с памятника и был задержан правоохранителями. Полиция не раскрыла личность мужчины и мотивы его действий.
Отметим, что событие произошло всего за день до парламентских выборов в Польше.
- В Польше пройдут самые важные выборы с 1989 года.
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