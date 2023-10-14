В Варшаве неизвестный угрожал подорвать себя на памятнике жертвам Смоленской трагедии 2010 года

Об этом пишет Polsat News.

Отмечается, что на центральной площади Варшавы прохожие заметили мужчину, который влез на памятник жертвам Смоленской трагедии и утверждал, что у него бомба.

Позже правоохранители подтвердили эту информацию и призвали людей не подходить близко к площади. Полицейские поначалу не понимали намерения мужчины и пытались вести с ним переговоры.

Впоследствии мужчина все же слез с памятника и был задержан правоохранителями. Полиция не раскрыла личность мужчины и мотивы его действий.

Отметим, что событие произошло всего за день до парламентских выборов в Польше.