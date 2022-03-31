В Варшаве начали набор белорусского полка "Погонь" для помощи ВСУ
Целью военных является защита независимости Украины, а также создание основы для новой профессиональной белорусской армии
Об этом говорится в объявлении о создании полка, сообщает « Наша нива ».
"Погонь" создают белорусские офицеры при поддержке Вооруженных сил Украины. Рекрутинговый центр полка Пагоня находится в Варшаве. Предпочтение отдается мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет, имеющим опыт военной службы.
Рассматриваются кандидаты с хорошим уровнем физической подготовки, спортсмены. После курса военной подготовки все кандидаты подписывают договор и приобретают официальный статус военнослужащего международного легиона ВСУ.
Подготовка осуществляется под руководством опытных белорусских и украинских инструкторов. Контракт предусматривает оклад и страховку жизни и здоровья, пишет в сообщении.
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