Об этом говорится в объявлении о создании полка, сообщает « Наша нива ».

"Погонь" создают белорусские офицеры при поддержке Вооруженных сил Украины. Рекрутинговый центр полка Пагоня находится в Варшаве. Предпочтение отдается мужчинам в возрасте от 20 до 40 лет, имеющим опыт военной службы.

Рассматриваются кандидаты с хорошим уровнем физической подготовки, спортсмены. После курса военной подготовки все кандидаты подписывают договор и приобретают официальный статус военнослужащего международного легиона ВСУ.

Подготовка осуществляется под руководством опытных белорусских и украинских инструкторов. Контракт предусматривает оклад и страховку жизни и здоровья, пишет в сообщении.

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