В Варшаве началась встреча Кулебы, Резникова, Блинкена и Остина
В Варшаве главы Минобороны и МИД Украины Алексей Резников и Дмитрий Кулеба, Госсекретарь и министр обороны США Энтони Блинкен и Ллойд Остин обсуждают решение по укреплению способности украинцев противостоять нападению РФ
Об этом сообщил Дмитрий Кулеба .
"Мы встречаемся с нашими американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином в Варшаве вместе с Алексеем Резниковым. Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - написал он.
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