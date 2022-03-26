В Варшаве началась встреча Кулебы, Резникова, Блинкена и Остина

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба .



"Мы встречаемся с нашими американскими коллегами Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином в Варшаве вместе с Алексеем Резниковым. Этот особый формат 2+2 позволяет нам искать практические решения как в политической, так и в оборонной сферах, чтобы укрепить способность Украины противостоять российской агрессии", - написал он.

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