В Варшаве Байден встретится с Дудой и выступит с речью о войне в Украине, - Салливан

Об этом сообщает "Радио Свобода", со ссылкой на советника по национальной безопасности Джейка Салливана, передает Эспрессо.TV .

В субботу он планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и выступить с "великой речью" о войне в Украине.

По словам Салливана, выступление Байдена коснется "ставок на данный момент, неотложности предстоящего вызова, значения конфликта в Украине для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии".

Как сообщил советник журналистам, Байден также будет говорить о "контексте и истории этого конфликта и о том, каким он видит его развитие", прежде чем сесть на самолет, чтобы вернуться в Вашингтон.

Ожидается, что ранее днем в субботу Байден планирует встретиться с украинскими беженцами и американскими гуманитарными работниками, которые помогают переселенцам в Польше.

Отметим, что Польша принимает тысячи американских военных в составе боевой группы НАТО. Она также приняла более 2 миллионов украинских беженцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

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