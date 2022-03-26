В Варшаве Байден встретится с Дудой и выступит с речью о войне в Украине, - Салливан
Президент Соединенных Штатов 26 марта завершит свою поездку в Европу в столице Польши.
Об этом сообщает "Радио Свобода", со ссылкой на советника по национальной безопасности Джейка Салливана, передает Эспрессо.TV .
В субботу он планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой и выступить с "великой речью" о войне в Украине.
По словам Салливана, выступление Байдена коснется "ставок на данный момент, неотложности предстоящего вызова, значения конфликта в Украине для мира и почему так важно, чтобы свободный мир сохранял единство и решительность перед лицом российской агрессии".
Как сообщил советник журналистам, Байден также будет говорить о "контексте и истории этого конфликта и о том, каким он видит его развитие", прежде чем сесть на самолет, чтобы вернуться в Вашингтон.
Ожидается, что ранее днем в субботу Байден планирует встретиться с украинскими беженцами и американскими гуманитарными работниками, которые помогают переселенцам в Польше.
Отметим, что Польша принимает тысячи американских военных в составе боевой группы НАТО. Она также приняла более 2 миллионов украинских беженцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
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